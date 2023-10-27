В Соцфонде рассказали, когда жители Коми получат ноябрьские пенсии

Отделение Социального фонда России по Коми опубликовало утвержденный график зачисления пенсий за ноябрь 2023 года. Зачисление средств на банковские счета будет производиться в течение рабочего дня без привязки к конкретному часу.

Пенсии будут доставлены клиентам Сбербанка следующим образом: клиентам с фамилиями на буквы А-К получат пенсии 10 ноября, клиенты с фамилиями на буквы Л-Я — 21 ноября. Клиенты других банков получат пенсии 17 ноября. Получателям через отделения почтовой связи деньги будут доставлены в соответствии с предварительно утвержденным графиком. Чтобы уточнить информацию о получении пенсии через отделение почтовой связи, рекомендуется обратиться в свое почтовое отделение.