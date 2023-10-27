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В Соцфонде рассказали, когда жители Коми получат ноябрьские пенсии

В Соцфонде рассказали, когда жители Коми получат ноябрьские пенсииФото из архива "Про Города"

Отделение Социального фонда России по Коми опубликовало утвержденный график зачисления пенсий за ноябрь 2023 года. Зачисление средств на банковские счета будет производиться в течение рабочего дня без привязки к конкретному часу.

Пенсии будут доставлены клиентам Сбербанка следующим образом: клиентам с фамилиями на буквы А-К получат пенсии 10 ноября, клиенты с фамилиями на буквы Л-Я — 21 ноября. Клиенты других банков получат пенсии 17 ноября. Получателям через отделения почтовой связи деньги будут доставлены в соответствии с предварительно утвержденным графиком. Чтобы уточнить информацию о получении пенсии через отделение почтовой связи, рекомендуется обратиться в свое почтовое отделение.

В середине осени стали появляться новые возможности для использования социальных выплат. При этом часть получателей ждет прибавка. Как изменятся суммы и порядок начисления социальных выплат, читайте по ссылке.

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