В Коми хотят возобновить проверки магазинов с вейпами
- 09:00 27 октября
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- Татьяна Зубова
В Госсовете Коми предложили возобновить проверки торговцев вейпами. С такой инициативой выступил спикер Государственного Совета Коми Сергей Усачев.
Чиновник сообщил, что, несмотря на принятый закон, запрещающий продажу электронных сигарет несовершеннолетним, многие бизнесмены продолжают реализовывать продукцию среди детей.
А проверки торговых точек не проводятся в связи с установленным в период пандемии мораторием. Недобросовестные предприниматели активно пользуются этим правом и продолжают зарабатывать на здоровье подростков.
Усачев считает необходимым вывести из списка субъектов предпринимательства, на которых распространяется мораторий по проверкам, торговцев никотинсодержащей продукции.
Парламентская Ассамблея Северо-Запада России со своей стороны поддержала инициативу депутата. В федеральный центр направили обращение, в котором предложили разработать и принять соответствующие меры, дающие право надзорным органам контролировать и пресекать незаконную продажу никотинсодержащей продукции.
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