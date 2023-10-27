В Коми хотят возобновить проверки магазинов с вейпами

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Госсовете Коми предложили возобновить проверки торговцев вейпами. С такой инициативой выступил спикер Государственного Совета Коми Сергей Усачев. Чиновник сообщил, что, несмотря на принятый закон, запрещающий продажу электронных сигарет несовершеннолетним, многие бизнесмены продолжают реализовывать продукцию среди детей.

А проверки торговых точек не проводятся в связи с установленным в период пандемии мораторием. Недобросовестные предприниматели активно пользуются этим правом и продолжают зарабатывать на здоровье подростков.

Усачев считает необходимым вывести из списка субъектов предпринимательства, на которых распространяется мораторий по проверкам, торговцев никотинсодержащей продукции.