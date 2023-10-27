Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Яйца, рис и помидоры: что подорожало в Коми за неделю

Яйца, рис и помидоры: что подорожало в Коми за неделюФото из архива "Про Города"

Согласно данным Комистата, за период с 17 по 23 октября в Республике Коми произошли изменения в ценах на различные товары и услуги.

Цены выросли на следующие продукты питания:

  • Рис — на 3,4%;
  • Куриные яйца — на 3%;
  • Черный чай — на 1,7%;
  • Вермишель, смеси сухие молочные для детского питания, пастеризованное молоко, поваренная соль — на 1,4%;
  • Пшено, твердые, полутвердые и мягкие сыры, мясо кур — на 0,9-1,1%.

Однако было также замечено снижение цен на некоторые продукты:

  • Гречневая крупа — на 7,2%;
  • Сосиски, сардельки — на 3,7%;
  • Стерилизованное молоко — на 2,7%;
  • Полукопченые и варено-копченые колбасы — на 1,8%;
  • Подсолнечное масло — на 1,3%;
  • Говядина — на 1%.

В категории фруктово-овощной продукции цены на помидоры выросли на 3%, а снижение цен было отмечено на следующие продукты:

  • Яблоки — на 4,7%;
  • Картофель — на 4,4%;
  • Лук репчатый — на 2,7%;
  • Морковь и огурцы — на 2%;
  • Белокочанная капуста, бананы, столовая свекла — на 1,3%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости цены выросли на:

  • Сухие корма для домашних животных — на 1,6%;
  • Детские подгузники — на 1,4%.
  • Однако бумага туалетная подешевела на 8,7%.

Среди других наблюдаемых непродовольственных товаров было отмечено повышение цен на смартфоны — на 1,8% и электропылесосы — на 1,1%. Одновременно цены на шампуни снизились на 5,2%.

Среди медикаментов было замечено повышение цен на поливитамины — на 2,4% и корвалол — на 1,3%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, а на дизельное топливо снизились на 0,4%.

...

  • 0

Популярное

Последние новости