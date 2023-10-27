Яйца, рис и помидоры: что подорожало в Коми за неделю
- 09:00 27 октября
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Согласно данным Комистата, за период с 17 по 23 октября в Республике Коми произошли изменения в ценах на различные товары и услуги.
Цены выросли на следующие продукты питания:
- Рис — на 3,4%;
- Куриные яйца — на 3%;
- Черный чай — на 1,7%;
- Вермишель, смеси сухие молочные для детского питания, пастеризованное молоко, поваренная соль — на 1,4%;
- Пшено, твердые, полутвердые и мягкие сыры, мясо кур — на 0,9-1,1%.
Однако было также замечено снижение цен на некоторые продукты:
- Гречневая крупа — на 7,2%;
- Сосиски, сардельки — на 3,7%;
- Стерилизованное молоко — на 2,7%;
- Полукопченые и варено-копченые колбасы — на 1,8%;
- Подсолнечное масло — на 1,3%;
- Говядина — на 1%.
В категории фруктово-овощной продукции цены на помидоры выросли на 3%, а снижение цен было отмечено на следующие продукты:
- Яблоки — на 4,7%;
- Картофель — на 4,4%;
- Лук репчатый — на 2,7%;
- Морковь и огурцы — на 2%;
- Белокочанная капуста, бананы, столовая свекла — на 1,3%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости цены выросли на:
- Сухие корма для домашних животных — на 1,6%;
- Детские подгузники — на 1,4%.
- Однако бумага туалетная подешевела на 8,7%.
Среди других наблюдаемых непродовольственных товаров было отмечено повышение цен на смартфоны — на 1,8% и электропылесосы — на 1,1%. Одновременно цены на шампуни снизились на 5,2%.
Среди медикаментов было замечено повышение цен на поливитамины — на 2,4% и корвалол — на 1,3%.
Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, а на дизельное топливо снизились на 0,4%.
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