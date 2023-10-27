Сыктывкарский тренер по художественной гимнастике сообщила о травле со стороны коллег

В сети появилось видео, в котором старший тренер-преподаватель отделения художественной гимнастики спортшколы №1 Сыктывкара говорит о травле коллег. Женщина утверждает, что в региональное Минспорта направили обращение с клеветой в ее адрес. Документ подписан тренерами-хореографами, а также родителями, которые прежде благодарили тренера за работу с детьми.

В обращении коллеги утверждают, что тренер переманивает к себе воспитанников от других преподавателей, препятствует работе наставников, а также разрешает проводить занятия посторонним. В документе уточняется, что в одну из таких тренировок учащаяся получила травму глаза.