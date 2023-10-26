В Сыктывкаре временно изменятся автобусные маршруты

Администрация Сыктывкара информирует о временном изменении движения автобусов по ряду маршрутов. В связи с проведением ремонтных работ по ул. Станционная в районе дома № 21/1 будет ограничено движение транспорта по всей ширине проезжай части. Движение общественного транспорта будет осуществляться по следующей утверждённой схеме с 09:00 до 20:00 часов 27 октября.



Маршрут № 7 — в прямом и обратном направлении: ул. Морозова — Сысольское шоссе — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты: «Маркова», «Дальний», «Финские дома», «Давпон».

Временные остановочные пункты: «АЗС», «ПАТП», «Лента».



Маршрут № 17 — в прямом и обратном направлении: ул. Морозова — Сысольское шоссе — ул. Маркова — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты: «Дальний», «Финские дома», «Лиза».

Временные остановочные пункты: «Давпон», «АЗС», «ПАТП», «Лента», «Маркова» - далее по маршруту.