“Боимся, что провалимся в подвал”: сыктывкарцы жалуются на ужасное состояние дома

Жильцы одного из сыктывкарских домов боятся, что в какой-то момент они провалятся на нижний этаж или в подвал. С холодами сыктывкарцы не могут даже помыться. Люди утверждают, что здание не признают аварийным, хотя для этого есть все предпосылки. “Про Город” пообщался с жильцами дома.

На состояние здания пожаловались жильцы дома №5 по улице Лесозаводской в Сыктывкаре. Они поделились, что в здании протекает крыша в коридорах и в комнатах, по углам появились пугающие трещины. В душевых — плесень и грибок , в туалетах протекают краны и унитаз. Зимой не закрывается до конца дверь в подъезд, поэтому в холода невозможно мыться и готовить, при этом приходится ходить в куртках.

Жильцы неоднократно жаловались в РЭКОН, подавали в суд, требуя признать здание аварийным. Но этого не случилось. По словам сыктывкарцев, на ремонт общежития выделили деньги, но его так и не сделали.