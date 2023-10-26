“Боимся, что провалимся в подвал”: сыктывкарцы жалуются на ужасное состояние дома
- 26 октября 17:51
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- Служба новостей
Жильцы одного из сыктывкарских домов боятся, что в какой-то момент они провалятся на нижний этаж или в подвал. С холодами сыктывкарцы не могут даже помыться. Люди утверждают, что здание не признают аварийным, хотя для этого есть все предпосылки. “Про Город” пообщался с жильцами дома.
На состояние здания пожаловались жильцы дома №5 по улице Лесозаводской в Сыктывкаре. Они поделились, что в здании протекает крыша в коридорах и в комнатах, по углам появились пугающие трещины. В душевых — плесень и грибок , в туалетах протекают краны и унитаз. Зимой не закрывается до конца дверь в подъезд, поэтому в холода невозможно мыться и готовить, при этом приходится ходить в куртках.
Жильцы неоднократно жаловались в РЭКОН, подавали в суд, требуя признать здание аварийным. Но этого не случилось. По словам сыктывкарцев, на ремонт общежития выделили деньги, но его так и не сделали.
— Дом давно был аварийным, на протяжении нескольких лет. Как я поняла из разговора, выделялись деньги на ремонт. Он не проводился, а дом признали не аварийным. Я сейчас купила комнату здесь за маткапитал. На втором этаже вроде как чистенько, хорошо, но на первом этаже вообще ужасно. У меня в комнате капать уже начало. Люди безуспешно ходили в ответственные ведомства очень много раз. в РЭКОН сказали, что они меняют только лампочки. Крышу никто не собирается делать, а она уже четыре года течет. Весной вообще все кругом течет. На втором этаже живут в основном пожилые люди и я с ребенком. На первом этаже тоже семьи с детьми, — поделилась с “Про Городом” собственница одной из квартир в доме.
Горожанка разослала фото и видео в паблики и СМИ Коми в надежде, что ситуация с состоянием дома решится. 17 октября женщина рассказала, что в здании на три дня отключали горачую воду, при этом, по словам сыктывкарки, жильцов об этом не предупредили.
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