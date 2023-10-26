Выплаты матерям-героиням будут освобождены от НДФЛ с 2024 года

Выплаты матерям-героиням и семьям, получившим орден "Родительская слава", будут освобождены от НДФЛ с 1 января 2024 года.

Депутаты приняли во втором и третьем чтениях поправку об освобождении от НДФЛ денежных выплат к ордену "Родительская слава" и званию "Мать-героиня". Она была предложена депутатами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным к закону об освобождении от подоходного налога региональных премий и грантов.

"Орден "Родительская слава" полагается семьям, в которых растет не менее семи детей, а звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более ребятишек. Это пример для подражания", — заявил Володин.

По его словам, вместе с наградами, которые получают за особые заслуги в воспитании детей и сохранении, укреплении семейных ценностей, также выплачиваются единовременные денежные выплаты: 500 тысяч рублей — к ордену "Родительская слава", 1 млн рублей — к званию "Мать-героиня" и 200 тысяч рублей — при награждении медалью ордена "Родительская слава", - говорится на сайте Госдумы.