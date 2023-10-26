Несколько улиц Сыктывкара останутся без горячей воды

Сыктывкарские тепловые сети 27 октября проведут ремонт трубопровода в районе дома №20 по ул. 28-й Невельской дивизии и воздушной теплосети в районе дома №21/1 по ул. Станционной, сообщает коми филиал ПАО "Т Плюс"

В связи с этим с 09:00 до 17:00 часов будет ограничено горячее водоснабжение и отопление