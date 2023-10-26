Несколько улиц Сыктывкара останутся без горячей воды
- 26 октября 16:30
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- Служба новостей
Сыктывкарские тепловые сети 27 октября проведут ремонт трубопровода в районе дома №20 по ул. 28-й Невельской дивизии и воздушной теплосети в районе дома №21/1 по ул. Станционной, сообщает коми филиал ПАО "Т Плюс"
В связи с этим с 09:00 до 17:00 часов будет ограничено горячее водоснабжение и отопление
(с сохранением подачи по одной трубе) по адресам:
- ул. 28 Невельской дивизии, 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 57, 59, 69, 71, 73, 75;
- ул. Дальняя, 1, 1А, 10, 10/1, 17, 19, 33, 34, 36, 37;
- ул. Карьерная, 3, 6, 8, 10, 14, 16, 18;
- ул. Катаева, 2, 4, 6, 14, 14А, 16;
- ул. Кирпичная, 7, 9-13, 15, 19, 25, 27;
- ул. Маегова, 5, 7, 11, 18-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
- пер. Мирный, 5А;
- ул. Морозова, 45, 53;
- ул. Национальная, 23, 25, 27, 29, 31, 33;
- ул. Октябрьский проспект, 63, 65, 67, 75, 77, 79, 81, 83, 85;
- ул. Оплеснина, 29, 31, 33, 37, 42, 44, 52, 56, 58, 58А, 41/1, 43, 45, 60;
- ул. Орджоникидзе, 67, 69, 75, 77, 81;
- ул. Парковая, 11, 22, 29, 32, 34, 36, 38, 40;
- ул. Старовского, 16, 17.
С 09:00 до 19:00 часов будет ограничено горячее водоснабжение и отопление (с сохранением подачи по одной трубе) по адресам:
- ул. 2-я Новосельская, 5, 15;
- ул. Пушкина, 138;
- ул. Станционная, 22-28, 28А, 30-33;
- ул. Ярославская, 5,10.
Высокая изношенность тепловых сетей – основная причина отключения ГВС и продления сроков ремонтов. Информация о работах передана управляющим организациям для адресного информирования жителей каждого дома.
Энергетики приносят извинения за неудобства и сделают все необходимое, чтобы вернуть горячую воду и отопление максимально оперативно.
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