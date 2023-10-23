Новая льгота вводится с 23 октября для всех российских пенсионеров: от 57 лет и старше

Отныне, все граждане России в возрасте от 57 лет и старше могут воспользоваться новым бонусом. Для этого необходимо просто предъявить пенсионное удостоверение. Дело в том, что банки решили увеличить процентные ставки по вкладам, предназначенным для пенсионеров. "На данный момент происходит активное повышение ставок по пенсионным депозитам, причем банки предлагают дополнительный бонус тем гражданам, которые переведут процесс получения пенсии в их банк", — рассказала пенсионный эксперт.

Как отметила эксперт, доходность для пенсионеров будет различаться в зависимости от выбранного банка. В ВТБ пожилые граждане смогут оформить депозит с процентной ставкой до 14% годовых. В МКБ тем, кто получает пенсию в этом банке, предлагается ставка до 13,5 % годовых.