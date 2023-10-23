В Сыктывкаре пропала без вести бабушка в фиолетовом пальто

В Сыктывкаре пропала 74-летняя Бобрышева Анна Васильевна. Об этом сообщают волонтеры "ЛизаАлерт". Девичья фамилия пенсионерки - Некрасова. Женщина пропала 20 октября, с тех пор ее местонахождение неизвестно. У Анны Васильевны плотное телосложение, седые волосы, глаза серые. На момент ухода она была одета в фиолетовое пальто. При себе имела бежевую сумку с рисунком.

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