В Сыктывкаре пропала без вести бабушка в фиолетовом пальто
- 14:50 23 октября
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- Елизавета Петрова
Фото поискового отряда "ЛизаАлерт"
В Сыктывкаре пропала 74-летняя Бобрышева Анна Васильевна. Об этом сообщают волонтеры "ЛизаАлерт".
Девичья фамилия пенсионерки - Некрасова. Женщина пропала 20 октября, с тех пор ее местонахождение неизвестно. У Анны Васильевны плотное телосложение, седые волосы, глаза серые. На момент ухода она была одета в фиолетовое пальто. При себе имела бежевую сумку с рисунком.
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