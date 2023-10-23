Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре пропала без вести бабушка в фиолетовом пальто

В Сыктывкаре пропала без вести бабушка в фиолетовом пальтоФото поискового отряда "ЛизаАлерт"

В Сыктывкаре пропала 74-летняя Бобрышева Анна Васильевна. Об этом сообщают волонтеры "ЛизаАлерт".

Девичья фамилия пенсионерки - Некрасова. Женщина пропала 20 октября, с тех пор ее местонахождение неизвестно. У Анны Васильевны плотное телосложение, седые волосы, глаза серые. На момент ухода она была одета в фиолетовое пальто. При себе имела бежевую сумку с рисунком.

Ранее мы писли о том, что ушедшего в лес собакой мужчину нашли мертвым в Княжпогостском районе. Его искали две недели.

Также мы писали о том, что в Коми больше месяца ищут 35-летнего мужчину из Кировской области. У Антона Владимировича волосы с сединой, глаза черные. Был одет в серо-черную кутку с пандами. 

...

  • 0

Популярное

Последние новости