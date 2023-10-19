Ушедшего в лес собакой мужчину нашли мертвым в Княжпогостском районе: его искали две недели

В Княжпогостском районе Коми нашли мертвым 66-летнего мужчину, который ушел в лес 5 октября 2023 года и пропал без вести. Об этом сообщают волонтеры "ЛизаАлерт".

В м.о. Емва нашли тело погибшего. Мужчина ушел в лес с собакой черного цвета по кличке Шарик.