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Ушедшего в лес собакой мужчину нашли мертвым в Княжпогостском районе: его искали две недели

Ушедшего в лес собакой мужчину нашли мертвым в Княжпогостском районе: его искали две недели Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Княжпогостском районе Коми нашли мертвым 66-летнего мужчину, который ушел в лес 5 октября 2023 года и пропал без вести. Об этом сообщают волонтеры "ЛизаАлерт".

В м.о. Емва нашли тело погибшего. Мужчина ушел в лес с собакой черного цвета по кличке Шарик.

Поисковики приносят соболезнования родным и близким погибшего и просят остановить распространение ориентировок.

Ранее мы писали о том, что в Коми ищут 14-летнего юношу. Подросток пропал в Челябинской области, но может находиться в нашем регионе. 

Также мы писали о том, что в нашей республике ищут 35-летнего мужчину в куртке с пандами. Пропавшую 35-летнюю сыктывкарку нашли мертвой, ее искали почти три недели, тело погибшей было обнаружено третьего октября.

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