Ушедшего в лес собакой мужчину нашли мертвым в Княжпогостском районе: его искали две недели
- 11:00 19 октября
- 0+
- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Княжпогостском районе Коми нашли мертвым 66-летнего мужчину, который ушел в лес 5 октября 2023 года и пропал без вести. Об этом сообщают волонтеры "ЛизаАлерт".
В м.о. Емва нашли тело погибшего. Мужчина ушел в лес с собакой черного цвета по кличке Шарик.
Поисковики приносят соболезнования родным и близким погибшего и просят остановить распространение ориентировок.
Ранее мы писали о том, что в Коми ищут 14-летнего юношу. Подросток пропал в Челябинской области, но может находиться в нашем регионе.
Также мы писали о том, что в нашей республике ищут 35-летнего мужчину в куртке с пандами. Пропавшую 35-летнюю сыктывкарку нашли мертвой, ее искали почти три недели, тело погибшей было обнаружено третьего октября.
...