В Коми станет на один город меньше

20 октября в Госсовете Коми приняли решение о представлении законодательной инициативы о присвоении городскому округу Воркута статуса муниципального округа. Окончательное изменение статуса произойдет после принятия соответствующего решения республиканским парламентом, но точная дата этого события пока неизвестна. Согласно федеральному закону, изменение статуса должно произойти до 1 января 2025 года.

В 2019 году в федеральный закон о местном самоуправлении были внесены изменения, которые позволили создать новый тип муниципального образования - муниципальный округ. Он предназначен для городских округов, которые не соответствуют требованиям по плотности населения (плотность должна быть в пять раз выше средней плотности по стране). В Воркуте плотность населения на начало 2021 года составляла всего 3 человека на квадратный километр (на начало 2023 года - 2,8 человека), что значительно ниже установленного требования.