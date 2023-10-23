В Усть-Куломском районе местный житель отрезал ухо знакомому
- 06:30 23 октября
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- Татьяна Зубова
В Усть-Куломском районе посиделка двух знакомых закончилась поножовщиной. Такую информацию предоставили в пресс-службе судов Коми.
В ведомстве рассказали, что происшествие случилось в декабре 2022 года. Житель деревни Модлапов находился в квартире со своим знакомым. В какой-то момент между собеседниками возникли разногласия. В разгаре ссоры один из мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, накинулся с кулаками на оппонента и нанес ему множество ударов по всему телу. Однако агрессору показалось этого мало. Он взял нож и отрезал потерпевшему верхнюю часть левого уха.
Позднее эксперты оценили травмы как причинение легкого вреда здоровью.
В ходе судебного разбирательства фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Отметим, ранее мужчина уже был судим за тяжкое преступление и имел еще одну непогашенную судимость. Суд принял во внимание эти обстоятельства и отправил сельчанина в колонию строгого режима на восемь месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.
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