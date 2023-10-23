В Усть-Куломском районе местный житель отрезал ухо знакомому

В Усть-Куломском районе посиделка двух знакомых закончилась поножовщиной. Такую информацию предоставили в пресс-службе судов Коми.

В ведомстве рассказали, что происшествие случилось в декабре 2022 года. Житель деревни Модлапов находился в квартире со своим знакомым. В какой-то момент между собеседниками возникли разногласия. В разгаре ссоры один из мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, накинулся с кулаками на оппонента и нанес ему множество ударов по всему телу. Однако агрессору показалось этого мало. Он взял нож и отрезал потерпевшему верхнюю часть левого уха.