На неделе в Коми нагрянет зима
- 16:00 22 октября
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- Служба новостей
В выходные дни в погодных условиях произойдут значительные перемены. Принесет их активный североатлантический циклон, который через Карское море продолжит смещаться на восток. При такой траектории движения циклона штормовая погода накроет наши крайние северо-восточные районы.
Там ожидается сильный снег, сильный ветер порывами до 25 м/с, метель. Северные и центральные районы также попадут в зону действия циклона, но явления будут менее интенсивные — пройдут в основном умеренные снегопады при порывах ветра до 15 м/с. Установится снежный покров. А вот южные районы попадут под влияние антициклона со стороны Скандинавии с относительно спокойными погодными условиями. При разной погоде температура воздуха ночью везде будет понижаться до -5С. Днем ожидается от -3С на крайнем севере до +2С — на крайнем юге.
Среднесуточные температуры перейдут к отрицательным значениям, так что выходные положат начало зимнему сезону. На новой неделе наш регион будет находиться под влиянием антициклона, ощутимое усиление ночных морозов произойдет в Заполярье, до -20С. И днем там ожидается в пределах -7...-12С. На большей части территории по ночам температура воздуха будет понижаться до -3...-8С, днем повышаться до 0...-5С. На фоне роста атмосферного давления небольшой снег пройдет местами.
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