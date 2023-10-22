На неделе в Коми нагрянет зима

В выходные дни в погодных условиях произойдут значительные перемены. Принесет их активный североатлантический циклон, который через Карское море продолжит смещаться на восток. При такой траектории движения циклона штормовая погода накроет наши крайние северо-восточные районы.

Там ожидается сильный снег, сильный ветер порывами до 25 м/с, метель. Северные и центральные районы также попадут в зону действия циклона, но явления будут менее интенсивные — пройдут в основном умеренные снегопады при порывах ветра до 15 м/с. Установится снежный покров. А вот южные районы попадут под влияние антициклона со стороны Скандинавии с относительно спокойными погодными условиями. При разной погоде температура воздуха ночью везде будет понижаться до -5С. Днем ожидается от -3С на крайнем севере до +2С — на крайнем юге.