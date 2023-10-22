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Фейк: в УФСИН по Коми опровергли новости про контрабандиста

Фейк: в УФСИН по Коми опровергли новости про контрабандистаФото из архива PG11.ru

УФСИН России по Республике Коми опроверг информацию, которая была распространена в некоторых СМИ региона. Сообщалось о задержании сотрудника отдела специального назначения УФСИН России по Коми за контрабанду запрещенных спортивных препаратов, однако эта информация оказалась ложной.

В социальных сетях и телеграм-каналах появилась информация, что 37-летнему сотруднику УФСИН из Сыктывкара грозит семь лет тюремного заключения за контрабанду запрещенных веществ. В сообщении говорилось, что этот капитан внутренней службы и инструктор спецназа ФСИН заказал в интернет-магазине сильнодействующее вещество, которое используется как допинг. Однако эта информация оказалась фейком.

Представители УФСИН по Коми подтвердили, что сотрудник действительно заказал спортивные БАДы в январе 2023 года. Однако по ошибке отправителя заказчику были высланы запрещенные спортивные препараты. После проведения проверки стало ясно, что уголовное дело не возбуждалось в отношении данного сотрудника.

Таким образом, информация о задержании и возможном уголовном преследовании сотрудника УФСИН России по Коми за контрабанду запрещенных спортивных препаратов является ложной и не соответствует действительности.

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