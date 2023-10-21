Сыктывкарский спортсмен заказал в интернете допинг и попал на скамью подсудимых

В Сыктывкаре инструктора спецназа ФСИН поймали с запрещенными веществами. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

37-летнего капитана внутренней службы задержали в столице Коми за контрабанду 33 грамма одного препарата и 27 другого. Эти вещества запрещены в спорте и являются допингом в боксе, бодибилдинге и прочих видах спорта. Мужчина приобрёл товар через интернет-магазин, но получить так и не смог, так как на границе России и Казахстана посылку изъяли таможенники.