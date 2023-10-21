Сыктывкарский спортсмен заказал в интернете допинг и попал на скамью подсудимых
- 20:29 21 октября
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Сыктывкаре инструктора спецназа ФСИН поймали с запрещенными веществами. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
37-летнего капитана внутренней службы задержали в столице Коми за контрабанду 33 грамма одного препарата и 27 другого. Эти вещества запрещены в спорте и являются допингом в боксе, бодибилдинге и прочих видах спорта. Мужчина приобрёл товар через интернет-магазин, но получить так и не смог, так как на границе России и Казахстана посылку изъяли таможенники.
Теперь спортсмену грозит до 7 лет лишения свободы. В прошлом мужчина был победителем Чемпионата Европы по универсальному бою и призёром различных турниров России по дзюдо и самбо. Сейчас на него завели уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ.
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