"По щучьему веленью": всероссийская премьера главного сказочного блокбастера сезона в Сыктывкаре

21 октября в 16.00 "Кронверк Синема" ТРЦ "Макси" приглашает на всероссийскую премьеру сказочного блокбастера для всей семьи "По щучьему веленью".



Если ты идешь на рыбалку – будь готов к тому, что вытянешь рыбу своей мечты, волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо – это быть с тем, кого любишь!



"По щучьему велению" — это полнометражный игровой фильм, снятый по мотивам русских сказок, при работе над которым использовалась технология совмещения CGI, задействованная для создания анимированных персонажей.

Картина переосмысливает классический сюжет сказки про Емелю. Продюсером выступил Сергей Сельянов, который является, в том числе, создателем нескольких популярнейших анимационных фильмов и сериальных франшиз — «Три Богатыря», «Иван Царевич и серый волк», «Барбоскины».

Главные роли исполнили: Никита Кологривый, Мила Ершова, Сергей Бурунов, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Фёдор Лавров.