Сыктывкарцев приглашают играть в «Царя горы» и перетягивать «сосиску»

В Сыктывкаре уже в шестой раз состоится «День снега». Соревнования пройдут 23 января в 12.00 сразу на двух площадках: горнолыжная база «Солнечная» (ул. Тентюковская, 315) и Слободская площадь в Эжвинском районе (ул. Мира, 10/1).

Соревновательную часть составит хоккей в валенках. Помимо этого среди участников мероприятия пройдет турнир по скоростному подъёму в гору бегом «Царь горы». Победитель и первые 10 участников, преодолевшие финишную черту, получат призы от организаторов.

Принять участие могут все желающие. Предварительно заявиться и получить дополнительную информацию можно в городском Центре спортивных мероприятий по ул. Морозова, 165, по телефону 31-64-64.