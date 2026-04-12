Контактные линзы и вода из-под крана – смертельный коктейль для зрения: офтальмолог предупреждает жителей Коми о риске слепоты

Фото "Про Город"

Использование этого предмета без надлежащей осторожности может привести к тяжелому заболеванию – акантамебному кератиту – и даже спровоцировать необратимую слепоту. Об этом предостерегает Ангелина Казанцева, ассистент кафедры офтальмологии Пироговского Университета.

Акантамебный кератит – это опасное воспаление роговицы, вызванное одноклеточными организмами (акантамебами), повсеместно встречающимися в водопроводной воде, водоемах и почве. Эти микроскопические паразиты коварны: они чрезвычайно устойчивы к дезинфицирующим средствам, образуя жизнеспособные цисты, и крайне агрессивны по отношению к тканям глаза. Попадая на поврежденную роговицу, особенно под контактной линзой, амёба начинает разрушать ее клетки, вызывая сильнейшую боль и стремительное ухудшение зрения. Лечение этого заболевания крайне затруднено, часто требует длительного применения токсичных капель, хирургического вмешательства и нередко заканчивается значительной потерей зрения.

Эксперт подчеркивает: контактные линзы, если не соблюдать правила их использования, становятся идеальной средой для развития инфекции. Линза может выступать в роли "транспорта" для акантамеб, создавая "парник" в пространстве между поверхностью глаза и линзой, а микротравмы роговицы, неизбежные при неправильном ношении, становятся "воротами" для проникновения паразита.

Ключевые факторы риска:

Контакт с водой: категорически запрещено надевать линзы в душ, бассейн, при купании. Нельзя промывать линзы или контейнер водопроводной водой.

Нарушение правил гигиены и ношения: Сон в линзах (кроме специально предназначенных для этого), превышение срока их использования, применение просроченных растворов, недостаточная обработка линз – всё это повышает риски.

Игнорирование симптомов: Любой дискомфорт, сильная боль, покраснение, светобоязнь или ощущение инородного тела требуют немедленного снятия линз и срочного обращения к офтальмологу.

Для безопасного ношения линз врач рекомендует всегда мыть руки перед манипуляциями с линзами, использовать только свежий стерильный раствор, регулярно менять контейнер, строго соблюдать режим ношения и снимать линзы перед любым контактом с водой. Регулярные осмотры у офтальмолога (не реже одного раза в год) также являются обязательным условием для сохранения здоровья глаз.

