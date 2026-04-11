Россиянам снова перекроят график выходных: майские праздники пройдут по новому расписанию

Майские праздники традиционно вносят изменения в рабочий график многих организаций. Это не просто формальные поправки в производственный календаре: в ряде случаев происходит перераспределение рабочих и выходных дней, чтобы избежать нелогичных разрывов между праздничным и обычным периодом.

Наиболее ощутимы эти изменения для тех, кто работает по шестидневному графику. Их привычное расписание в мае часто подвергается пересмотру. Однако сдвиги затрагивают не только эту категорию сотрудников. В сферах с непрерывным циклом — транспорте, медицине, энергетике, торговле — утверждаются особые графики дежурств, которые могут не совпадать с общепринятым календарём. Здесь всё регулируется внутренними регламентами.

С юридической точки зрения основным ориентиром является утверждённый производственный календарь, однако определяющую роль играют внутренние документы работодателя. Приказы, уведомления и графики сменности устанавливают конкретный режим работы в каждой организации. Закон обязывает работодателя своевременно информировать персонал обо всех изменениях, чтобы исключить неразбериху с явкой и расчётом заработной платы.

Для школьников и студентов ситуация отличается. Информацию о переносах занятий или дополнительных выходных публикуют непосредственно учебные заведения. По этой причине родителям и учащимся стоит проверять локальные расписания, а не полагаться на общий календарь.

Планируя дела на майские праздники — будь то посещение госучреждения, визит к врачу или крупная покупка — рекомендуется заранее уточнить график работы нужной организации. Период праздников часто кажется удобным для решения личных вопросов, однако именно тогда расписания работы многих сервисов меняются.

Экспертное уточнение: согласно Трудовому кодексу, перенос выходных дней, официально установленных Правительством, является обязательным для всех организаций. Однако режим работы в эти дни (например, сокращённый день или особый график смен) каждый работодатель определяет самостоятельно, закрепляя это во внутренних нормативных актах.

Ранее мы писали: