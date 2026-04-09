Смог избавиться от неприятного запаха затхлости в квартире. Помог трюк, который подсказали знакомые
- 02:00 10 апреля
- Иван Скоробогатов
Несколько лет назад я снимал квартиру в хрущевке. Обстановка была выдержана в стиле «бабушкиного ретро», ремонт — почтенного возраста, но чистота поддерживалась идеальная. Меня устраивало расположение — близко к работе, поэтому переезжать я не планировал.
Единственное, что омрачало жизнь, — стойкий затхлый запах, который не исчезал даже после капитальной уборки. Знакомые подсказали решение, а те, в свою очередь, узнали его от родственницы, работавшей горничной в отеле. Делимся этим проверенным методом.
Откуда берется запах затхлости в старом жилье Запах «старости» формируется постепенно, обычно из-за сочетания факторов:
- изношенные инженерные коммуникации (водостоки, вентиляция);
- старый текстиль, годами впитывавший ароматы;
- отделочные материалы советской эпохи;
- недостаточный воздухообмен из-за слабой вентиляции.
Полностью устранить эти причины без ремонта сложно, но заметно освежить воздух — реально с помощью простых средств.
Уксусный раствор для глубокой очистки После обычной уборки снимите весь текстиль (шторы, чехлы, покрывала) и постирайте его. Пока стирка идет, приготовьте раствор: на 8–10 литров теплой воды — бутылка 9%-го уксуса. В перчатках протрите все доступные поверхности — стены, двери, полки, а затем вымойте полы этим составом. После обработки откройте окна и покиньте квартиру на 2–3 часа.
Уксус нейтрализует многие органические запахи, а его собственный аромат выветривается быстро, не оставляя следов. Если результат недостаточен, переходите к усиленному варианту.
Цитрусово-уксусная настойка — секрет профессиональных горничных В стеклянную банку сложите кожуру апельсинов, лимонов или мандаринов, залейте 9%-м уксусом и настаивайте в темноте 7–10 дней. Процедите жидкость, перелейте в пульверизатор или используйте с тряпкой для уборки.
Этим составом можно:
- протирать стены, плинтусы, мебель;
- обрабатывать вентиляционные решетки;
- заливать в стоки раковин и ванны для дезинфекции.
Меры предосторожности: храните настойку в недоступном для детей месте, подписав ёмкость. Для деликатных поверхностей (ламинат, современные столешницы) разбавляйте средство водой 1:1. Кафель и линолеум переносят его хорошо.
Аромат цитрусов перебивает затхлость и создает психологически комфортную атмосферу. Учтите, что кошки и некоторые другие питомцы могут негативно реагировать на запах цитрусовых — на время обработки лучше увезти их из дома.
Дополнительные методы освежения воздуха
- Комнатные растения — природные фильтры, поглощающие летучие соединения и повышающие уровень кислорода.
- Открытые емкости с пищевой содой в шкафах впитывают запахи (соду нужно менять каждые 2–3 недели).
- Холщовые мешочки с кофейными зернами или лавандой — натуральные ароматизаторы для полок и комодов.
- Парогенератор — эффективен для обработки текстиля, мягкой мебели, ковров.
- Техника: увлажнители, озонаторы, кондиционеры с фильтрами помогают поддерживать чистоту воздуха.
- Профессиональная обработка «сухим туманом» — микрочастицы активных веществ вытесняют даже стойкие запахи, например, после длительной болезни или проживания животных.
Базовая рекомендация: любая борьба с запахами начинается с генеральной уборки и регулярного проветривания. Без устранения пыли и органических остатков методы дадут лишь временный эффект.
Мне помогла уксусно-цитрусовая настойка. Если вы сталкивались с подобной ситуацией, поделитесь вашими способами решения.
Экспертное уточнение: уксусная кислота действительно расщепляет многие летучие соединения, отвечающие за «затхлый» аромат, но она не устраняет причину — например, грибок в вентиляции или разлагающуюся органику под полом. Если запах возвращается после частых обработок, стоит проверить скрытые источники сырости и возможные биологические поражения конструкций.
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.