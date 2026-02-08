Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Люди засмеют: в этом слове нет буквы «З», но каждый второй ее упорно вставляет - как писать правильно и почему все ошибаются

Люди засмеют: в этом слове нет буквы «З», но каждый второй ее упорно вставляет - как писать правильно и почему все ошибаютсяФото из архива "Про Города"

Знание приставок в русском языке позволяет избежать многих орфографических ошибок. Слово "исподтишка" – яркий пример. Интуитивно мы можем склоняться к написанию "изподтишка", но верным является вариант с "с". Давайте погрузимся в тонкости правописания приставок, чтобы уверенно использовать их в своей речи.

Звучание как ловушка

Частые ошибки при написании слов с приставками, оканчивающимися на "з" или "с", обусловлены фонетикой. Мы слышим определенный звук и автоматически подставляем соответствующую букву. Однако русский язык требует не только слухового ориентира, но и знания правил.

Принцип согласования с последующей буквой

Ключ к правильному написанию – согласование приставки с первой буквой корня.

  • Приставка "ис-": Используется перед глухими согласными. К глухим согласным относятся: к, п, т, ф, с, ш, щ, х, ц, ч.
  • Приставка "из-": Пишется перед звонкими согласными и гласными. К звонким согласным относятся: б, в, г, д, ж, з, л, м, н, р.

Рассмотрим на примерах:

  • Исправить: Здесь после приставки идет глухая "п". Следовательно, пишем "ис-".
  • Изложить: Далее следует звонкая "л". Правильным написанием будет "из-".
  • Исподтишка: В этом слове перед "п" (глухой согласный) используется приставка "ис-".

Общий закон приставок на "з/с"

Правило для "ис-/из-" является частью более широкого закона, охватывающего все приставки, заканчивающиеся на "з" или "с". Принцип тот же:

  • Буква "с" пишется перед глухими согласными.
  • Буква "з" пишется перед звонкими согласными и гласными.

Приведем еще несколько примеров:

  • Бесчувственный: "ч" – глухой согласный, поэтому пишем "бес-".
  • Безжалостный: "ж" – звонкий согласный, что требует написания "без-".
  • Восход: "х" – глухой согласный, используем "вос-".
  • Воздать: "д" – звонкий согласный, правильный вариант – "воз-".

Важно помнить, что приставка "з-" в русском языке не существует. Приставка "с-" остается неизменной вне зависимости от последующей буквы.

Другие "подводные камни" правописания приставок

Кроме "ис-" и "из-", есть и другие приставки, которые могут вызвать затруднения. Например, путаница возникает в парах "вос-" / "воз-" и "рас-" / "раз-".

  • Восхождение (после "вос-" следует глухая "х") и воззвание (после "воз-" следует звонкая "в").
  • Рассчитать (после "рас-" идет глухой "ч") и разбудить (после "раз-" идет звонкий "б").

Тщательное внимание к каждой букве поможет избежать ошибок.

Грамотность как инструмент коммуникации

Неправильное написание приставок не просто портит впечатление, но и может искажать смысл сказанного или написанного. Грамотная речь – это показатель образованности и важное условие для эффективного общения.

Путь к мастерству в использовании приставок

  • Практика: Решайте орфографические упражнения. В интернете доступно множество тестов и интерактивных заданий, которые помогут закрепить правила.
  • Чтение: Регулярное чтение качественной литературы и статей тренирует мозг, помогая запоминать правильное написание слов на подсознательном уровне. Обращайте внимание на написание слов с приставками.

Экспертное уточнение: Помимо фонетического принципа, для уверенности в правильности написания приставок, оканчивающихся на "з"/"с", полезно знать их значение. Приставки "из-", "воз-", "раз-" часто имеют значение движения изнутри, ниспадения, разделения или интенсивности действия. Приставки "ис-", "вос-", "рас-" могут указывать на движение извне, начало действия или его завершение. Например, "возвысить" (поднять вверх) противопоставляется "восходить" (двигаться вверх). Понимание этих смысловых нюансов дополняет знание фонетических правил.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+