Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент: готовлю только так

Каждая хозяйка хранит свои проверенные способы приготовления сочных котлет. Моя бабушка поделилась своим необычным секретом для куриных котлет – тертым яблоком. Этот простой, но эффективный трюк придает им особую нежность и буквально тающий во рту вкус. Представляю вам рецепт, который покорит и вас, и ваших близких.

Экспертное уточнение: Добавление тертых кислых яблок в куриный фарш – это классический прием, который работает благодаря пектину, содержащемуся в яблоках. Пектин действует как естественный загуститель и эмульгатор, связывая влагу и жиры, что делает котлеты более сочными и нежными. При натирании яблок на терке важно использовать именно ту часть, которая ближе к сердцевине, так как она содержит больше пектина.