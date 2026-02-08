Логотип новостного портала Прогород
Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент: готовлю только так

Каждая хозяйка хранит свои проверенные способы приготовления сочных котлет. Моя бабушка поделилась своим необычным секретом для куриных котлет – тертым яблоком. Этот простой, но эффективный трюк придает им особую нежность и буквально тающий во рту вкус. Представляю вам рецепт, который покорит и вас, и ваших близких.

Ингредиенты для нежных куриных котлет:

  • Куриный фарш – 600 граммов (лучше использовать фарш из грудки или смешанный для большей сочности)
  • Яблоки – 2 штуки (предпочтительно кисло-сладкие сорта, например, Гренни Смит или Антоновка)
  • Лук репчатый (лучше фиолетовый) – 1 крупная головка
  • Яйца куриные – 2 штуки
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соль – 1 чайная ложка (или по вкусу)
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Кукурузная мука (для панировки) – 5 столовых ложек
  • Рафинированное подсолнечное масло – для жарки (около 100 мл)

Процесс приготовления, шаг за шагом:

  1. Подготовка овощей и фруктов: Очистите лук и яблоки от кожуры. Лук нарежьте мелкими кубиками, а яблоки натрите на крупной терке.
  2. Обжарка: Разогрейте небольшое количество подсолнечного масла на сковороде. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте до полупрозрачности, около 3-4 минут. Затем добавьте тертые яблоки к луку. Продолжайте готовить, помешивая, пока яблоки не станут мягкими, а излишняя влага не испарится. Этот этап занимает примерно 5-7 минут.
  3. Измельчение чеснока: Пока овощи обжариваются, пропустите чеснок через пресс или мелко порубите.
  4. Замешивание фарша: В глубокой миске соедините куриный фарш, измельченный чеснок и подготовленную яблочно-луковую зажарку. Хорошо перемешайте.
  5. Добавление яиц и специй: Вбейте в фарш яйца. Перемешайте до однородности. Добавьте соль и черный молотый перец. Тщательно вымесите фарш руками, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Хорошо вымешанный фарш – залог нежности котлет.
  6. Формирование и панировка: Смочите руки водой, чтобы фарш не прилипал. Сформируйте из фарша небольшие круглые котлеты. Затем каждую котлету равномерно обваляйте в кукурузной муке со всех сторон. Мука создаст аппетитную корочку и поможет удержать сочность внутри.
  7. Жарка: Разогрейте достаточное количество подсолнечного масла на сковороде на среднем огне. Аккуратно выложите котлеты и обжаривайте с каждой стороны по 4-5 минут до золотистой корочки. Готовность котлет можно проверить, проткнув одну ножом – вытекающий сок должен быть прозрачным.

Подавайте эти нежные котлеты горячими. Они прекрасно сочетаются с любым гарниром, свежим овощным салатом или вашим любимым соусом.

Экспертное уточнение: Добавление тертых кислых яблок в куриный фарш – это классический прием, который работает благодаря пектину, содержащемуся в яблоках. Пектин действует как естественный загуститель и эмульгатор, связывая влагу и жиры, что делает котлеты более сочными и нежными. При натирании яблок на терке важно использовать именно ту часть, которая ближе к сердцевине, так как она содержит больше пектина.

