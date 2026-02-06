Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

От запаха "старости" не останется и следа: используйте это средство для обработки пола и стен

От запаха "старости" не останется и следа: используйте это средство для обработки пола и стенСоздано в Шедевруме

Неприятный запах, ассоциирующийся со старостью, может значительно снизить ощущение комфорта даже в самом ухоженном интерьере. К счастью, существует ряд практических решений, позволяющих эффективно освежить пространство и нейтрализовать посторонние ароматы. Специалисты в области клининга делятся проверенными методами.

1. Использование уксусного раствора для глубокой очистки

Обычный столовый уксус является доступным и мощным средством для борьбы с устойчивыми запахами. Приготовьте раствор, смешав две столовые ложки уксуса с одним стаканом воды. Тщательно обработайте полученной смесью все виды поверхностей: мебель, текстильные элементы (шторы, обивку), напольные покрытия. Уделяйте особое внимание труднодоступным участкам и углам.

2. Важность доскональной обработки поверхностей

Качество результата напрямую зависит от тщательности проведения уборки. Не игнорируйте участки под мебелью, в шкафах, нишах и других местах, где может скапливаться пыль и источники запаха. Чем детальнее вы подойдете к процессу, тем более заметным будет эффект.

3. Альтернативные методы нейтрализации запахов

Для тех, кому не подходит использование уксуса, существует альтернативный вариант. Слабый раствор перманганата калия (марганцовки), разведенный водой до бледно-розового оттенка, также эффективно справляется с запахами. Важное примечание: этот метод применим исключительно для темной мебели и текстиля, так как может оставить следы на светлых поверхностях.

4. Регулярная профилактика как залог свежести

Чтобы предотвратить появление неприятных запахов, рекомендуется проводить профилактическую обработку помещений 1-2 раза в месяц. Использование уксусного или, при необходимости, марганцовочного раствора поможет поддерживать воздух в доме свежим и нейтральным.

5. Преимущества натуральных методов уборки

Применение данных методов не только устраняет нежелательные ароматы, но и способствует поддержанию здоровой атмосферы в доме. Натуральные компоненты безопасны для здоровья человека и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

Поддержание чистоты и уюта в доме

Приятный аромат и чистота в помещении – важные составляющие комфорта и благополучия. Регулярное поддержание порядка способствует общему здоровью и создает благоприятную атмосферу для всех членов семьи.

Дополнительные рекомендации:

  • Для ароматизации можно использовать несколько капель эфирных масел (например, лимон, апельсин, масло чайного дерева) при мытье полов или в аромалампе.
  • После влажной уборки обязательно обеспечьте интенсивное проветривание помещения.
  • Регулярная чистка ковровых покрытий и мягкой мебели помогает устранять накопившиеся запахи.
  • Использование кондиционеров для белья с освежающими ароматами при стирке также способствует приятному запаху в доме.

Применение этих несложных советов позволит вам поддерживать чистоту и ощущение свежести в вашем доме на постоянной основе.

Экспертное уточнение: Помимо уксуса и марганцовки, для нейтрализации запахов можно использовать активированный уголь, поместив его в открытые емкости в комнатах. Он обладает высокой адсорбирующей способностью и эффективно поглощает молекулы, вызывающие неприятные ароматы.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+