Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

«Съедают» четверть электричества в доме — эти 2 прибора надо выключать из розетки

«Съедают» четверть электричества в доме — эти 2 прибора надо выключать из розеткиФото из архива "ПроГорода"

Существует устойчивое убеждение, будто обесточенный электроприбор полностью прекращает "питаться" энергией. Увы, это распространенное заблуждение, которое приводит к неоправданно высоким счетам за электричество.

На деле многие устройства, даже будучи выключенными, продолжают потреблять небольшое количество энергии в так называемом "спящем режиме". Более того, в каждой квартире обитают настоящие энергетические "обжоры", которые поглощают значительную часть электроэнергии, оставаясь при этом незамеченными.

Исследования показывают: главные виновники торжества – телевизоры и компьютеры. На их долю приходится до 28% от общего месячного потребления электроэнергии в среднестатистической семье. К примеру, ежедневное использование компьютера в течение пяти часов запросто выливается в 20 кВт⋅ч в месяц, и телевизор не отстает. Речь идет о стандартных моделях, а мощные игровые компьютеры (до 80 кВт⋅ч в месяц) и огромные плазмы (до 30 кВт⋅ч в месяц) тянут еще больше. Отключение этих устройств от сети в периоды простоя – самый верный способ сэкономить. В качестве альтернативы можно рассмотреть замену стационарного компьютера на более экономичный ноутбук, как переход с прожорливого внедорожника на компактный и маневренный автомобиль.

Однако телевизоры и компьютеры – лишь вершина айсберга. Вот другие "энергоемкие" жители дома:

Холодильник: этот неутомимый труженик, работающий круглосуточно, неизбежно потребляет солидную долю электроэнергии. Его аппетит зависит от модели и возраста. Выбор энергоэффективного холодильника и поддержание оптимальной температуры внутри – важные шаги к экономии, словно вовремя пройденное техобслуживание автомобиля, которое позволяет избежать перерасхода топлива. Стиральная машина: автоматические стиральные машины – мощные потребители, особенно при использовании высоких температур и интенсивных режимов стирки. Использование экономичных программ и стирка при полной загрузке помогут сократить эту статью расходов, как сознательный выбор экономичного стиля вождения на трассе. Электрический чайник: кажется мелочью, но частое кипячение воды в электрическом чайнике приводит к ощутимому потреблению энергии – от 10 до 22 кВт⋅ч в месяц. Стоит обратить внимание на мощность прибора: чем она ниже, тем экономнее его "аппетит", как малолитражный автомобиль выгоднее в эксплуатации, чем "прожорливый" внедорожник. Фен: даже час использования фена в неделю может обойтись в 2,5 – 5,5 кВт⋅ч. Выбор фена с подходящей мощностью и умеренность в использовании – разумная стратегия экономии, подобно осознанному потреблению ресурсов в повседневной жизни. Микроволновая печь: в отличие от электрического чайника, микроволновка потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии в месяц.

Как обуздать "энергопожирателей": практические советы

Выключайте устройства из розетки: особенно те, которые потребляют энергию в режиме ожидания. Используйте энергоэффективные приборы: при покупке техники обращайте внимание на класс энергоэффективности. Оптимизируйте использование приборов: стирайте полные загрузки белья, используйте экономичные режимы в стиральной и посудомоечной машинах. Регулярно проверяйте исправность техники: неисправные приборы потребляют больше электроэнергии, словно автомобиль с неотрегулированным двигателем. Замените лампы накаливания на светодиодные: светодиодные лампы потребляют в разы меньше энергии. Контролируйте температуру в помещении: поддержание комфортной температуры снижает нагрузку на систему отопления или кондиционирования.

Экономия электроэнергии – это не только забота об окружающей среде, но и ощутимый вклад в семейный бюджет. Осознание масштабов собственного энергопотребления и внедрение простых правил позволят значительно сократить счета за электричество.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+