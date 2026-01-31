«Съедают» четверть электричества в доме — эти 2 прибора надо выключать из розетки

На деле многие устройства, даже будучи выключенными, продолжают потреблять небольшое количество энергии в так называемом "спящем режиме". Более того, в каждой квартире обитают настоящие энергетические "обжоры", которые поглощают значительную часть электроэнергии, оставаясь при этом незамеченными.

Исследования показывают: главные виновники торжества – телевизоры и компьютеры. На их долю приходится до 28% от общего месячного потребления электроэнергии в среднестатистической семье. К примеру, ежедневное использование компьютера в течение пяти часов запросто выливается в 20 кВт⋅ч в месяц, и телевизор не отстает. Речь идет о стандартных моделях, а мощные игровые компьютеры (до 80 кВт⋅ч в месяц) и огромные плазмы (до 30 кВт⋅ч в месяц) тянут еще больше. Отключение этих устройств от сети в периоды простоя – самый верный способ сэкономить. В качестве альтернативы можно рассмотреть замену стационарного компьютера на более экономичный ноутбук, как переход с прожорливого внедорожника на компактный и маневренный автомобиль.

Холодильник: этот неутомимый труженик, работающий круглосуточно, неизбежно потребляет солидную долю электроэнергии. Его аппетит зависит от модели и возраста. Выбор энергоэффективного холодильника и поддержание оптимальной температуры внутри – важные шаги к экономии, словно вовремя пройденное техобслуживание автомобиля, которое позволяет избежать перерасхода топлива. Стиральная машина: автоматические стиральные машины – мощные потребители, особенно при использовании высоких температур и интенсивных режимов стирки. Использование экономичных программ и стирка при полной загрузке помогут сократить эту статью расходов, как сознательный выбор экономичного стиля вождения на трассе. Электрический чайник: кажется мелочью, но частое кипячение воды в электрическом чайнике приводит к ощутимому потреблению энергии – от 10 до 22 кВт⋅ч в месяц. Стоит обратить внимание на мощность прибора: чем она ниже, тем экономнее его "аппетит", как малолитражный автомобиль выгоднее в эксплуатации, чем "прожорливый" внедорожник. Фен: даже час использования фена в неделю может обойтись в 2,5 – 5,5 кВт⋅ч. Выбор фена с подходящей мощностью и умеренность в использовании – разумная стратегия экономии, подобно осознанному потреблению ресурсов в повседневной жизни. Микроволновая печь: в отличие от электрического чайника, микроволновка потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии в месяц.

Как обуздать "энергопожирателей": практические советы

Выключайте устройства из розетки: особенно те, которые потребляют энергию в режиме ожидания. Используйте энергоэффективные приборы: при покупке техники обращайте внимание на класс энергоэффективности. Оптимизируйте использование приборов: стирайте полные загрузки белья, используйте экономичные режимы в стиральной и посудомоечной машинах. Регулярно проверяйте исправность техники: неисправные приборы потребляют больше электроэнергии, словно автомобиль с неотрегулированным двигателем. Замените лампы накаливания на светодиодные: светодиодные лампы потребляют в разы меньше энергии. Контролируйте температуру в помещении: поддержание комфортной температуры снижает нагрузку на систему отопления или кондиционирования.

Экономия электроэнергии – это не только забота об окружающей среде, но и ощутимый вклад в семейный бюджет. Осознание масштабов собственного энергопотребления и внедрение простых правил позволят значительно сократить счета за электричество.

