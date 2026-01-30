Почему курицу нельзя мыть перед готовкой — запомните раз и на всю жизнь

Представьте картину: вы достаете сочное куриное филе или аппетитный окорочок из упаковки и, повинуясь устоявшейся привычке, направляетесь к раковине, чтобы промыть мясо под струей воды. Стоит ли так делать? Возможно, эта кажущаяся безопасной процедура скрывает в себе больше рисков, чем пользы, напоминая попытку потушить пожар бензином.

Невидимая угроза: что происходит, когда курица встречается с водой

Основная проблема кроется не в самой курице, а в эффекте, который вода оказывает при контакте с мясом. Падающая струя воды разбивается о курицу, образуя невидимый глазу "фейерверк" из микроскопических брызг. Вместе с этими каплями по кухне распространяются патогенные микроорганизмы, такие как кампилобактер и сальмонелла, превращая вашу кухню в потенциальный рассадник инфекции.