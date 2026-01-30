Логотип новостного портала Прогород
3 стихотворения Омара Хайяма, которые выворачивают душу наизнанку

Омар Хайям — фигура, окутанная тайной, словно древний свиток, найденный в пыльной библиотеке. Его имя стало нарицательным в странах СНГ благодаря рубаи — короткие четверостишия, балансирующие между мудрым наставлением и глубоким философским размышлением. Существует легенда о более чем 5000 рубаи, хотя ученые высказывают предположение, что не все они принадлежат перу одного автора.

Возможно, опасаясь обвинений в свободомыслии, восточные поэты подписывали свои творения инициалами Омара Хайяма, создавая своего рода "коллекцию мудрости", где каждый мог найти отражение собственных мыслей.

"Не говори, обдумав хорошенько…"

Какая глубина в этих словах! Хайям воспевает тот самый неуловимый миг, когда мысль еще не облеклась в форму слова. Наша речь — это меч обоюдоострый: инструмент, с помощью которого мы достигаем желаемого, и одновременно ловушка, в которую легко угодить. Прежде чем произнести хоть слово, следует обдумать его сто раз, словно взвешивая на весах последствия.

Древняя истина о молчании как о золоте актуальна сегодня как никогда, особенно в эпоху социальных сетей, где каждый спешит высказаться, не задумываясь о последствиях.

«Не верь словам, поступкам верь всегда…"

У нас бы сказали: "Суди человека не по словам, а по делам". И в этом скрыта огромная правда. Все мы, от влюбленных юношей, обещающих вечную любовь, до опытных политиков, рисующих радужные перспективы, способны на красивые обещания. Но всегда ли слова соответствуют реальности? Это как рассматривать яркую обложку книги, не заглядывая внутрь.

Нужно спуститься с небес на землю и анализировать то, что человек делает изо дня в день. Только поступки — настоящий индикатор души и сердца. Слова же — лишь воздушные вибрации, мимолетные и часто обманчивые.

«Не завидуй чужому, не проси взаймы…»

В этом четверостишии Хайям говорит не о материальных богатствах, золоте и деньгах, а о самом ценном — о сроке жизни и ее качестве. "Не завидуй чужому" перекликается с библейскими заповедями "не укради" и "не прелюбодействуй". Проще говоря, не смотри с вожделением на чужую жену, не желай чужого счастья. "Взаймы не прося" — означает жить по средствам, по совести, не навлекая на себя лишних проблем, словно не влезая в долги, которые тянут на дно. Это призыв к умеренности и довольству тем, что имеешь.

