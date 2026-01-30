В "Светофоре" появились новинки: коврики для ванной по 326 р, форма для запекания 523 р - завезли много интересных товаров для дома

Рекомендую обратить внимание на набор из трех жаропрочных стеклянных контейнеров по цене всего 421 рубль. Эти контейнеры, сделанные из закаленного боросиликатного стекла, выдерживают любые испытания: жар микроволновки, холод морозильника, что позволяет хранить готовые блюда, замораживать сезонные овощи и быстро разогревать обед на работе. Для любителей красивой сервировки идеальным дополнением станет элегантная плоская тарелка из опалового стекла с волнистыми краями, стоимостью всего 74 рубля. Ее изящный дизайн напоминает посуду из старинного бабушкиного сервиза, придающую особый шарм каждому приёму пищи.

Для тех, кто любит готовить – незаменимым помощником станет комплект из трех прочных разделочных досок на удобной подставке (371 рубль). Доски с антибактериальным покрытием создают надежный барьер на пути вредных микробов, обеспечивая гигиеничность приготовления пищи. А для мытья посуды всегда под рукой должен быть большой набор губок, в "Светофоре" можно приобрести целый арсенал из 13 штук всего за 62 рубля. В преддверии сезона заготовок стоит позаботиться о надежных емкостях, здесь можно найти комплект из 50 герметичных крышек для закатывания банок по цене всего 164 рубля. Чтобы порадовать всю семью вкусным ужином, можно выбрать вместительную стеклянную форму для запекания объемом 3,5 литра за 523 рубля, в ней поместится даже огромная лазанья, аромат которой соберет за столом всех близких.

Ванная комната: бюджетный оазис чистоты и комфорта

Преобразить ванную комнату и сделать ее безопаснее поможет мягкий набор быстросохнущих ковриков из ПВХ с антискользящей поверхностью, всего за 326 рублей. Эти коврики создадут уютный островок комфорта, согревая ноги после душа. Для поддержания чистоты и гигиены в "Светофоре" можно приобрести литр жидкого мыла с удобным дозатором за 83 рубля. А для мужчин, ценящих практичные решения, отличным выбором станет универсальный шампунь «3 в 1» за 106 рублей, объединяющий в себе шампунь, гель для душа и кондиционер, избавляющий от необходимости покупать множество отдельных средств.

В арсенале средств для поддержания безупречной чистоты: мягкие универсальные салфетки из микрофибры (10 штук за 96 рублей), освежитель для унитаза в виде подвесных блоков (92 рубля), для поддержания свежести и приятного аромата, а также гель для мытья посуды AOS объемом 1300 г за 173 рубля, обеспечивающий превосходную чистоту посуды и экономичный расход.

Крупные покупки: больше функций, меньше затрат

Среди крупных покупок стоит выделить мультиварку GOODHELPER с 11 автоматическими программами и чашей объемом 5 литров за 2852 рубля. Эта мультиварка станет настоящим мини-шеф-поваром на вашей кухне, освобождая время для других занятий. Грамотно организовать пространство поможет стильный и прочный стул из пластика за 1351 рубль, который дополнит интерьер любой комнаты. А высушить постиранное белье поможет компактная складная напольная сушилка за 756 рублей, которая легко складывается и не занимает много места при хранении.

Совет эксперта:

«Главное преимущество "Светофора" – возможность покупать качественные товары по самым выгодным ценам. При выборе продукции обращайте внимание на характеристики: для посуды – безопасность материала и устойчивость к высоким температурам, для текстиля – состав ткани и практичность в уходе, для бытовой техники – наличие необходимых функций. Такой подход поможет разумно организовать быт, удовлетворить основные потребности и избежать лишних трат».

