Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Тамара Глоба раскрыла имя знака зодиака, которого ждёт полоса фантастического везения зимой 2026 года

Тамара Глоба раскрыла имя знака зодиака, которого ждёт полоса фантастического везения зимой 2026 года

Астрологический взгляд на 2026 год предвещает время глубокой переоценки ценностей и обновления социальных связей. Акцент смещается на физическое благополучие и тщательный выбор окружения. Июнь, словно перекресток, станет месяцем решающих сделок и поворотов в жизни, показывая, стоит ли ждать перемен к лучшему в течение года.

Для каждого знака зодиака звезды приготовили свой уникальный сценарий:

  • Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец): 2026 год – время проявить лидерские качества и смело браться за новые проекты. Главное – научиться удерживать эмоциональный баланс, чтобы не "сгореть" в огне амбиций. Представьте себе факел, который светит ярко, но требует постоянного внимания, чтобы не погаснуть.
  • Земные знаки (Телец, Дева, Козерог): Дисциплина в финансовых вопросах и гибкость к переменам в личной жизни станут ключом к успеху. 2026 год - это гончарный круг, где ваша жизнь - податливая глина, готовая принять новую форму в руках мастера.
  • Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей): Расширение деловых связей, поиск нестандартных компромиссов и умение вести переговоры откроют новые горизонты. Представьте себя дирижером оркестра, который должен найти гармонию между разными инструментами, чтобы создать прекрасную симфонию.
  • Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы): Укрепление семейных уз, развитие интуиции и умение доверять своим чувствам помогут справиться с любыми вызовами. 2026 год - это глубокое море, полное тайн и возможностей, где ваша интуиция - надежный компас, указывающий путь к успеху.

Особенную удачу зима 2026 года принесет Водолеям. По словам астролога Тамары Глоба, этот период откроет двери к поддержке влиятельных людей. Не стоит держать свои идеи в секрете – сейчас самое благоприятное время для их презентации и воплощения в жизнь. Примечательно, что по восточному календарю 2026 год – год Огненной Лошади, символизирующей динамику и ускорение решения давно назревших проблем.

"Внутренняя устойчивость и готовность отпустить прошлое – вот главный ключ к успеху в этот период. Звезды указывают направление, но выбор пути всегда остается за человеком", – отмечает Тамара Глоба.

Согласно прогнозу Тамары Глобы, для Водолеев 2026 год станет точкой облегчения и нового старта после периода ограничений. Тельцов ждет карьерный взлет и признание профессиональных достижений. Ракам звезды сулят перемены в профессиональной сфере и, возможно, переезд при поддержке единомышленников.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+