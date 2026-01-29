Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

"Русский турист очень бедный, доллар нет, карты нет, иди гуляй отсюда": провальный отдых в Хургаде - честный отзыв туриста

"Русский турист очень бедный, доллар нет, карты нет, иди гуляй отсюда": провальный отдых в Хургаде - честный отзыв туристаФото из архива "ПроГорода"

"Ожидание против Реальности" — подобный слоган идеально описывает путешествие Жанны в египетскую Хургаду. Отдых в Sunny Days Resort Spa & Aqua Park (бывший El Palacio) обернулся глубоким разочарованием, несмотря на внушительную сумму, потраченную на его организацию.

Надежды и проза жизни: что пошло не так?

Хургада привлекает Жанну больше Шарма. Выбор пал именно на Sunny Days, потому что сеть Albatros была переполнена. Недельная поездка на двоих через Coral Travel обошлась в 198 тысяч рублей — весьма ощутимая сумма даже для Египта.

Перелёт с EgyptAir прошёл без осложнений: прямой рейс, хорошее питание и даже небольшие подарки для детей. Трансфер был организован на высоком уровне, гид проявил компетентность и доброжелательность. Однако с прибытием в отель сказка подошла к концу.

Персонал: "Плата вперёд" и забудьте о такте

Наибольшим разочарованием оказалось отношение персонала. С первых минут пребывания Жанна столкнулась с грубостью, навязчивостью и неприкрытым вымогательством. Без чаевых, казалось, ничего не работало. Причем, "благодарность" воспринималась не как жест доброй воли, а как обязательная такса для хоть какого-то обслуживания.

Аналогия: Представьте себе, будто вы попали в театр, где актёры ждут не аплодисментов, а купюр, чтобы хоть как-то отыграть свою роль.

Продавцы в магазинах на территории отеля вели себя крайне неприветливо. Один из них, обидевшись на отсутствие покупок, позволил себе оскорбления на русском языке, хотя ранее притворялся, что не понимает его.

Номерной фонд: "Привет из 90-х"

Номера, со слов Жанны, переносят гостей в прошлое. Тусклое освещение, неработающая лампа в ванной, обшарпанная мебель и очевидная запущенность. Жалобы по поводу неисправностей остаются без внимания. За неделю лампочка так и не была заменена.

Территория: Масштабно, но неудобно

На фотографиях отель предстаёт во всей красе: большая территория, окружённая морем с трёх сторон. Однако в реальности планировка оставляет желать лучшего. Развлечений мало, а перемещаться приходится много, особенно в жару.

Пример: Представьте себе огромный лабиринт, где вместо сокровищ — бассейн, ресторан и пляж, до которых нужно долго добираться по раскалённому солнцу.

Из-за особого расположения в Sunny Days почти всегда дует ветер, особенно на пляже. Солнце палит беспощадно, а ветер разгоняет мусор и личные вещи отдыхающих. Укрыться от ветра и солнца почти невозможно.

Пляж и море: Две стороны медали

Море — бесспорное достоинство отеля: тёплое, чистое и с красивым рифом. Но купание не всегда доставляет удовольствие из-за мелководья и ветра. Гораздо приятнее проводить время в бассейне на соседней территории, где ветра нет. Но после обеда там становится слишком тесно из-за большого количества отдыхающих с детьми.

Питание: Однообразие и холод

Несмотря на наличие нескольких ресторанов, питание оставляет желать лучшего. Блюда однообразные, часто подаются холодными и не всегда накрыты. Фрукты и сладости привлекают мух. За горячими блюдами, которые готовят прямо при вас, выстраиваются очереди.

Алкоголь далёк от идеала. Местные напитки сильно разбавлены и обладают неприятным привкусом.

Анимация: Просто для галочки

По территории отеля постоянно водят измученного верблюда, который вызывает скорее жалость, чем какой-либо интерес. Развлечений мало, анимация формальная.

Ремарка: Чувствуется, что все развлечения проводятся скорее для видимости, чем для реального удовольствия гостей.

Экскурсии как спасение

Положительные эмоции Жанна получила от экскурсий, приобретённых в местном агентстве. Особенно ей понравились групповые поездки.

Финал:

Жанна подытожила: "Sunny Days — это не про комфорт и сервис. Это про испорченный отпуск за 198 тысяч рублей. Я не рекомендую этот отель никому".

В итоге, море и экскурсии в Египте оказались выше всяких похвал, а вот отельный сервис и условия проживания оставили желать лучшего. В этот отель Жанна не вернётся.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+