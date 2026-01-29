"Русский турист очень бедный, доллар нет, карты нет, иди гуляй отсюда": провальный отдых в Хургаде - честный отзыв туриста

Надежды и проза жизни: что пошло не так?

"Ожидание против Реальности" — подобный слоган идеально описывает путешествие Жанны в египетскую Хургаду. Отдых в Sunny Days Resort Spa & Aqua Park (бывший El Palacio) обернулся глубоким разочарованием, несмотря на внушительную сумму, потраченную на его организацию.

Хургада привлекает Жанну больше Шарма. Выбор пал именно на Sunny Days, потому что сеть Albatros была переполнена. Недельная поездка на двоих через Coral Travel обошлась в 198 тысяч рублей — весьма ощутимая сумма даже для Египта.

Перелёт с EgyptAir прошёл без осложнений: прямой рейс, хорошее питание и даже небольшие подарки для детей. Трансфер был организован на высоком уровне, гид проявил компетентность и доброжелательность. Однако с прибытием в отель сказка подошла к концу.

Персонал: "Плата вперёд" и забудьте о такте

Наибольшим разочарованием оказалось отношение персонала. С первых минут пребывания Жанна столкнулась с грубостью, навязчивостью и неприкрытым вымогательством. Без чаевых, казалось, ничего не работало. Причем, "благодарность" воспринималась не как жест доброй воли, а как обязательная такса для хоть какого-то обслуживания.

Аналогия: Представьте себе, будто вы попали в театр, где актёры ждут не аплодисментов, а купюр, чтобы хоть как-то отыграть свою роль.

Продавцы в магазинах на территории отеля вели себя крайне неприветливо. Один из них, обидевшись на отсутствие покупок, позволил себе оскорбления на русском языке, хотя ранее притворялся, что не понимает его.

Номерной фонд: "Привет из 90-х"

Номера, со слов Жанны, переносят гостей в прошлое. Тусклое освещение, неработающая лампа в ванной, обшарпанная мебель и очевидная запущенность. Жалобы по поводу неисправностей остаются без внимания. За неделю лампочка так и не была заменена.

Территория: Масштабно, но неудобно

На фотографиях отель предстаёт во всей красе: большая территория, окружённая морем с трёх сторон. Однако в реальности планировка оставляет желать лучшего. Развлечений мало, а перемещаться приходится много, особенно в жару.

Пример: Представьте себе огромный лабиринт, где вместо сокровищ — бассейн, ресторан и пляж, до которых нужно долго добираться по раскалённому солнцу.

Из-за особого расположения в Sunny Days почти всегда дует ветер, особенно на пляже. Солнце палит беспощадно, а ветер разгоняет мусор и личные вещи отдыхающих. Укрыться от ветра и солнца почти невозможно.

Пляж и море: Две стороны медали

Море — бесспорное достоинство отеля: тёплое, чистое и с красивым рифом. Но купание не всегда доставляет удовольствие из-за мелководья и ветра. Гораздо приятнее проводить время в бассейне на соседней территории, где ветра нет. Но после обеда там становится слишком тесно из-за большого количества отдыхающих с детьми.

Питание: Однообразие и холод

Несмотря на наличие нескольких ресторанов, питание оставляет желать лучшего. Блюда однообразные, часто подаются холодными и не всегда накрыты. Фрукты и сладости привлекают мух. За горячими блюдами, которые готовят прямо при вас, выстраиваются очереди.

Алкоголь далёк от идеала. Местные напитки сильно разбавлены и обладают неприятным привкусом.

Анимация: Просто для галочки

По территории отеля постоянно водят измученного верблюда, который вызывает скорее жалость, чем какой-либо интерес. Развлечений мало, анимация формальная.

Ремарка: Чувствуется, что все развлечения проводятся скорее для видимости, чем для реального удовольствия гостей.

Экскурсии как спасение

Положительные эмоции Жанна получила от экскурсий, приобретённых в местном агентстве. Особенно ей понравились групповые поездки.

Финал:

Жанна подытожила: "Sunny Days — это не про комфорт и сервис. Это про испорченный отпуск за 198 тысяч рублей. Я не рекомендую этот отель никому".

В итоге, море и экскурсии в Египте оказались выше всяких похвал, а вот отельный сервис и условия проживания оставили желать лучшего. В этот отель Жанна не вернётся.

Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также: