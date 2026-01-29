"Русский турист очень бедный, доллар нет, карты нет, иди гуляй отсюда": провальный отдых в Хургаде - честный отзыв туриста
- 01:15 30 января
- Иван Скоробогатов
"Ожидание против Реальности" — подобный слоган идеально описывает путешествие Жанны в египетскую Хургаду. Отдых в Sunny Days Resort Spa & Aqua Park (бывший El Palacio) обернулся глубоким разочарованием, несмотря на внушительную сумму, потраченную на его организацию.
Надежды и проза жизни: что пошло не так?
Хургада привлекает Жанну больше Шарма. Выбор пал именно на Sunny Days, потому что сеть Albatros была переполнена. Недельная поездка на двоих через Coral Travel обошлась в 198 тысяч рублей — весьма ощутимая сумма даже для Египта.
Перелёт с EgyptAir прошёл без осложнений: прямой рейс, хорошее питание и даже небольшие подарки для детей. Трансфер был организован на высоком уровне, гид проявил компетентность и доброжелательность. Однако с прибытием в отель сказка подошла к концу.
Персонал: "Плата вперёд" и забудьте о такте
Наибольшим разочарованием оказалось отношение персонала. С первых минут пребывания Жанна столкнулась с грубостью, навязчивостью и неприкрытым вымогательством. Без чаевых, казалось, ничего не работало. Причем, "благодарность" воспринималась не как жест доброй воли, а как обязательная такса для хоть какого-то обслуживания.
Аналогия: Представьте себе, будто вы попали в театр, где актёры ждут не аплодисментов, а купюр, чтобы хоть как-то отыграть свою роль.
Продавцы в магазинах на территории отеля вели себя крайне неприветливо. Один из них, обидевшись на отсутствие покупок, позволил себе оскорбления на русском языке, хотя ранее притворялся, что не понимает его.
Номерной фонд: "Привет из 90-х"
Номера, со слов Жанны, переносят гостей в прошлое. Тусклое освещение, неработающая лампа в ванной, обшарпанная мебель и очевидная запущенность. Жалобы по поводу неисправностей остаются без внимания. За неделю лампочка так и не была заменена.
Территория: Масштабно, но неудобно
На фотографиях отель предстаёт во всей красе: большая территория, окружённая морем с трёх сторон. Однако в реальности планировка оставляет желать лучшего. Развлечений мало, а перемещаться приходится много, особенно в жару.
Пример: Представьте себе огромный лабиринт, где вместо сокровищ — бассейн, ресторан и пляж, до которых нужно долго добираться по раскалённому солнцу.
Из-за особого расположения в Sunny Days почти всегда дует ветер, особенно на пляже. Солнце палит беспощадно, а ветер разгоняет мусор и личные вещи отдыхающих. Укрыться от ветра и солнца почти невозможно.
Пляж и море: Две стороны медали
Море — бесспорное достоинство отеля: тёплое, чистое и с красивым рифом. Но купание не всегда доставляет удовольствие из-за мелководья и ветра. Гораздо приятнее проводить время в бассейне на соседней территории, где ветра нет. Но после обеда там становится слишком тесно из-за большого количества отдыхающих с детьми.
Питание: Однообразие и холод
Несмотря на наличие нескольких ресторанов, питание оставляет желать лучшего. Блюда однообразные, часто подаются холодными и не всегда накрыты. Фрукты и сладости привлекают мух. За горячими блюдами, которые готовят прямо при вас, выстраиваются очереди.
Алкоголь далёк от идеала. Местные напитки сильно разбавлены и обладают неприятным привкусом.
Анимация: Просто для галочки
По территории отеля постоянно водят измученного верблюда, который вызывает скорее жалость, чем какой-либо интерес. Развлечений мало, анимация формальная.
Ремарка: Чувствуется, что все развлечения проводятся скорее для видимости, чем для реального удовольствия гостей.
Экскурсии как спасение
Положительные эмоции Жанна получила от экскурсий, приобретённых в местном агентстве. Особенно ей понравились групповые поездки.
Финал:
Жанна подытожила: "Sunny Days — это не про комфорт и сервис. Это про испорченный отпуск за 198 тысяч рублей. Я не рекомендую этот отель никому".
В итоге, море и экскурсии в Египте оказались выше всяких похвал, а вот отельный сервис и условия проживания оставили желать лучшего. В этот отель Жанна не вернётся.
Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.
Читайте также:
- В США и Европе вытяжку на кухне не ставят: нашли вариант удобнее в 10 раз — эффективнее и дешевле
- Не сорта, а томатный завод: в любую погоду штампуют помидоры как заведенные – собираю гарантировано по ведру с куста
- Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет, нагар отпадает сам и больше ничего не прилипает — поверхность сверкает как зеркало
- Ученые назвали самый правильный завтрак: не каша, не яйца и в 10 раз полезнее овощей