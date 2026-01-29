Учёные назвали самое полезное мясо: не курица, не говядина в разы полезнее индейки

Фото из архива "ПроГорода"

Диетологи, опираясь на результаты передовых научных исследований, совершили прорыв в устоявшихся представлениях о мясе. Оказывается, крольчатина превосходит курицу и индейку по содержанию белка и отсутствию вредных веществ. В сравнении со свининой у неё куда больше преимуществ. Вокруг пользы мяса разгораются жаркие споры: от признания его краеугольным камнем рациона до обвинений в сердечных недугах. Последние научные данные указывают на ключевую роль выбора правильного вида и умеренности.

Крольчатина вышла в фавориты вполне закономерно. В ней отсутствует арсенал антибиотиков, характерный для говядины или свинины. Белок этого мяса усваивается почти на 100%, а уровень холестерина в разы ниже, чем у других видов. Скажем, стандартная порция в 100 граммов покрывает более трети суточной потребности в витаминах группы B. Этот факт подтвердили ученые.