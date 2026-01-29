Логотип новостного портала Прогород
Учёные назвали самое полезное мясо: не курица, не говядина в разы полезнее индейки

Учёные назвали самое полезное мясо: не курица, не говядина в разы полезнее индейкиФото из архива "ПроГорода"

Диетологи, опираясь на результаты передовых научных исследований, совершили прорыв в устоявшихся представлениях о мясе. Оказывается, крольчатина превосходит курицу и индейку по содержанию белка и отсутствию вредных веществ. В сравнении со свининой у неё куда больше преимуществ.

Вокруг пользы мяса разгораются жаркие споры: от признания его краеугольным камнем рациона до обвинений в сердечных недугах. Последние научные данные указывают на ключевую роль выбора правильного вида и умеренности.

Крольчатина вышла в фавориты вполне закономерно. В ней отсутствует арсенал антибиотиков, характерный для говядины или свинины. Белок этого мяса усваивается почти на 100%, а уровень холестерина в разы ниже, чем у других видов. Скажем, стандартная порция в 100 граммов покрывает более трети суточной потребности в витаминах группы B. Этот факт подтвердили ученые.

Индейка сохраняет место в списке рекомендуемых продуктов: селен, содержащийся в её составе, укрепляет иммунную систему, а низкая калорийность помогает держать вес под контролем. Но даже ею не следует злоупотреблять – исследования доказывают, что избыток белого мяса оказывает влияние на холестерин.

Аналогия: Представьте себе диету как оркестр. Крольчатина занимает место первой скрипки благодаря своей легкости и питательности, индейка играет на флейте, добавляя нотки здоровья, а бобовые и орехи вступают в роли духовых инструментов, привнося разнообразие и баланс.

Оптимальная доза – от 350 до 500 граммов мяса в неделю. При этом важно дополнять его растительными белками – чечевицей, фасолью или орехами.

Пример: Взять бобовые – по содержанию белка они почти не уступают куриной грудке, а в качестве бонуса вы получаете клетчатку для улучшения пищеварения.

Теперь с мясом всё встало на свои места: хотя выбор – дело вкуса, кролик, индейка и ягнёнок определённо лидируют по безопасности. Рагу из крольчатины нежнее телятины, – это факт, а чечевичный плов вместо привычных котлет принесёт пользу кишечнику. Важно не сводить обед к монодиете: сегодня готовим запечённую индейку с розмарином, завтра – тушёную фасоль с помидорами.

