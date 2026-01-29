Эффектный многолетник для сада - посадила и забыла: растет без ухода и вытесняет сорняки

Фото из архива "ПроГорода"

Если ваш сад – это тенистая долина, где почва туговата, а ландшафт украшен коварными склонами, то это растение может стать вашим личным героем. Аджуга не просто создаёт живописные ковры, но и эффективно вытесняет сорняки, формируя стойкий заслон. Преимущества аджуги:

Самодостаточность и экспансия: Аджуга – это неутомимый завоеватель. Благодаря ползучим побегам, она проворно укореняется и разрастается, формируя плотный, непробиваемый ковёр, через который сорняки не пробьются даже с пинка. Аналогия: Представьте себе римского легионера, целенаправленно продвигающегося по захваченной территории, занимая квадрат за квадратом, вытесняя врага. Так и аджуга, шаг за шагом, оккупирует теневой участок, не оставляя шанса сорнякам на выживание.