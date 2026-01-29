"В гостях хорошо, а дома лучше": почему в России зовут в гости, а за границей нет

В чём же кроется разница между русским и зарубежным менталитетом, обычаями, в конце концов? Почему у нас хлебосольность – это норма, а в других странах ходить в гости не так уж и принято? Почему, например, экспаты в той же Сербии так кучкуются друг с другом? Поразмышляем на эту тему.

Недавно довелось мне побывать в гостях у весьма состоятельного араба. Забавно, что его помощник долго не мог понять, чем же я так прославился, что удостоился приглашения в Арабские Эмираты – местах, где подобные визиты не совсем в порядке вещей. А в России у меня полно знакомых, чьи дома всегда открыты нараспашку, порой даже для незваных гостей, которые просто заглядывают на огонёк: "О, а вы тут чаёк распиваете? Можно к вам?".

В дореволюционной России пышные балы и приёмы были скорее способом демонстрации своего богатства, стремлением не отставать от моды. Причём половина приглашённых гостей зачастую были неприятны как хозяевам, так и друг другу. Простолюдины же не торопились раскрывать двери своих домов для гостей, предпочитая собираться в кабаках. По крайней мере, так рассказывают историки. Отчасти – из-за тесноты жилищ, отчасти – из-за нежелания демонстрировать свою бедность и неприглядную жизнь посторонним.

Затем наступила эпоха СССР. Все равны – и всё общее. Посиделки в ресторане были не всем по карману, а в пивных всегда были "лишние уши". Не поговоришь по душам, не обсудишь наболевшее – можно и статью "схлопотать". Да и расслабиться в пивной не удавалось – выпьешь лишнего – и здравствуй, протокол вытрезвителя. И где же собирались люди? Правильно, на кухне! Там можно было тихонько выпить, обсудить любые темы, даже послушать запрещённую музыку под гитару.

К тому же, нам, советским людям, нечего было скрывать. Ну разве что похвастаться новой "стенкой" польского производства, приобретенной по случаю. Мол, пусть дети потом складывают в неё свои мобильники и любуются сервантом с хрусталём, которым никто никогда не пользовался. Поэтому позвать друга "на чай" или заглянуть к соседу "на рюмочку" не считалось чем-то зазорным. А как ещё поддержать друга, которого жена бросила с ребёнком и уехала к маме? Естественно, на кухне, после того как шпана уляжется спать.

Эта кухонная традиция до сих пор жива, хотя и постепенно вытесняется новой реальностью, когда организовать вечеринку в кафе по случаю дня рождения оказывается проще и удобнее, чем дома.

Не стоит забывать и о деревенских корнях. Ведь многие горожане выросли в деревнях, где гостеприимство – часть культуры. Вспомните тесные московские дворики, где справляли свадьбы всем двором, где вместе провожали в последний путь, где дети могли забежать к соседке пообедать, если мама задерживалась на работе. Поэтому зайти в гости без приглашения никогда не считалось чем-то неприличным.

Европейская сдержанность

Представьте себе маленькую съёмную квартирку, где хозяйка запрещает устраивать вечеринки и приводить девушек. Типичная европейская реальность. Куда звать гостей? В крохотную комнату под крышей? Гораздо проще встретиться в ближайшем баре, где пиво и закуски по карману каждому, в отличие от советских ресторанов.

Один мой знакомый из Вены рассказывал, как проводил свои холостяцкие вечера. Он просто возвращался с работы, парковал машину и обходил бары по соседству. В одном баре ждали одни друзья, в другом – другие. И это при том, что у него была большая квартира и яхта на озере. Но ему было проще встретиться с друзьями в баре, пообщаться и разойтись, чем приглашать их к себе и выслушивать жалобы соседей.

Впрочем, не везде за границей не жалуют гостей. В тех же США, вопреки стереотипам о "натянутых улыбках", вас вполне могут пригласить в гости едва знакомые люди. Особенно в Техасе. Спрашиваешь: "Где тут можно попробовать настоящий стейк?", а тебе в ответ: "Вокруг один мексиканский фастфуд, бро! Приезжай ко мне в шесть вечера, я тебя накормлю настоящим техасским стейком!".

Конечно, такое случается не на каждом шагу, но я часто говорю, что американцы – это те же русские, только американцы. Такие же простые, гостеприимные и разгильдяи. Ура-патриотов от этой фразы коробит, но они даже не пытаются понять, что я имею в виду.

Но в Европе всё иначе. Вас вряд ли позовут в гости, если только это не эмигранты из России, жаждущие посидеть на кухне и поболтать "за жизнь". Даже хорошие знакомые и друзья скорее предложат встретиться в баре или прогуляться по городу. Опять же, если это обычные европейцы, а не хиппи или другие "граждане мира". Так уж исторически сложилось.

А что в Ираке?

Недавно я вернулся из Ирака. Мой переводчик Малик рассказывал о своём доме, где целый этаж отведён для паломников. Под паломниками он подразумевает не только тех, кто идёт на Арбаин, но и всех путников, которым нужно где-то переночевать по дороге.

Представляете? Человек выделил целый этаж своего дома для совершенно незнакомых людей, которые проезжают через Багдад и нуждаются в ночлеге. И всё это абсолютно бесплатно! Просто потому, что он верит, что Бог воздаст сторицей тем, кто творит добро людям.

Это чем-то напоминает "вписки" через каучсёрфинг, но работает по принципу веры. Кто-то считает, что незнакомец обязательно что-нибудь украдёт, кто-то верит, что помощь незнакомцу вернётся многократно. Как говорится, каждому – своё.

В любом случае, это не про гостей и посиделки, а про иной жизненный уклад, который многим из нас сложно понять.

