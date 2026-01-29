Логотип новостного портала Прогород
Что делать, если инспектор ГАИ требует дать ему сотовый телефон для проверки: ответ опытного автоэксперта

Что делать, если инспектор ГАИ требует дать ему сотовый телефон для проверки: ответ опытного автоэкспертаФото из архива "ПроГорода"

Даже рутинная остановка на обочине может обернуться сюрпризом. Представьте: вы спокойно показываете документы, и вдруг инспектор просит… ваш телефон! Дескать, нужно проверить по базе на предмет кражи. Интуиция подсказывает – что-то здесь не так. Как себя вести и не нарушить закон, и обезопасить личную информацию, рассказывает автоюрист Павел Жидков.

Закон и порядок: что должен знать водитель

Да, полиция имеет право искать угнанные вещи, и смартфоны не исключение. Однако есть нюанс: ищут не сам аппарат, а его IMEI (International Mobile Equipment Identity) – уникальный серийный номер, как VIN у автомобиля. Именно он заносится в базу украденных телефонов.

Инструкция по выживанию: сохраняем телефон и достоинство

Если вас просят "дать телефон на проверку", действуйте так:

  1. Дышите ровно. Паника – плохой советчик. Вежливо согласитесь на проверку, но уточните: "Я согласен, давайте сделаем это правильно."
  2. Телефон – только в ваших руках. Объясните, что готовы показать IMEI на экране. Наберите *#06# – номер появится мгновенно. Предложите переписать, сфотографировать, но не выпустить телефон из рук.
  3. Инспектору достаточно IMEI. Все, проверка проведена. Инспектор сверит номер со своей базой, а ваш телефон останется при вас.

"Отдайте телефон!" – что делать, если инспектор перегибает палку

Как говорит юрист, "Требование отдать телефон в руки – это уже перебор". Если инспектор настаивает и грозит статьей 19.3 КоАП (неповиновение), не бойтесь. В протоколе письменно изложите свою позицию: "Готов предоставить IMEI, но устройство с личными данными передавать отказываюсь".

Грамотный ответ охладит пыл самого настойчивого инспектора. Помните: вам не нужно отдавать личный телефон для проверки. Достаточно сообщить IMEI.

Зачем так осторожно? Риски, о которых стоит знать

Передача телефона постороннему, даже должностному лицу, – потенциальная угроза.

  • Утечка личных данных: Инспектор может увидеть ваши фото, переписку, банковские данные.
  • Поломка телефона: Случайное падение или небрежное обращение – и прощай, любимый гаджет.
  • "Вредное" ПО: Теоретически можно установить шпионское ПО или скопировать информацию.

Знание закона – ваша защита. Сохраняйте спокойствие, уверенность, знайте свои права. Предоставить IMEI – достаточное выполнение законного требования. Не поддавайтесь на давление и берегите свою приватность.

