Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки

Этот яблочный пирог – настоящая находка для тех, кто ищет простые решения и ценит свое время, словно археолог, нашедший бесценный артефакт. Подготовка займет считанные минуты, а результат превзойдет самые смелые ожидания. Ароматное, воздушное тесто, пропитанное сочными яблоками, создаст атмосферу домашнего уюта, как будто бабушка только что достала его из печи. Этот пирог исчезает со стола моментально, словно его похищает вихрь голодных гурманов.

Включите духовку и установите температуру 180 градусов. Пусть она прогреется, пока вы готовите, словно оркестр, настраивающий инструменты перед концертом.

Яблоки тщательно моем, удаляем сердцевину и нарезаем тонкими дольками, как опытный шеф-повар, готовящий ингредиенты для изысканного блюда.

Возьмите круглую форму для выпечки (диаметром 20-22 см) и смажьте дно и бортики сливочным маслом, чтобы пирог легко отделился после выпечки, как бабочка, выпорхнувшая из кокона. Аккуратно выложите яблоки в форму, равномерно распределяя их по дну, создавая красивый узор, как художник, рисующий картину. Сверху щедро посыпьте сахаром и корицей – это придаст карамельную сладость, словно посыпать золотой пылью волшебный эликсир.

В глубокой миске соедините яйца и сахар. Взбивайте миксером или венчиком до тех пор, пока масса не станет светлой и воздушной, словно облачко, готовое унестись в небо. Продолжая взбивать, влейте молоко тонкой струйкой, как ручеек, впадающий в озеро.

В отдельной миске смешайте просеянную муку с разрыхлителем, чтобы тесто получилось легким и без комочков, словно пух, парящий в воздухе. Постепенно добавляйте сухую смесь к жидким ингредиентам, аккуратно перемешивая лопаткой или миксером на низкой скорости. Ваша цель - однородное тесто без комочков, как гладкая поверхность зеркала.

Вылейте готовое тесто поверх яблок в форме для выпечки, равномерно распределяя его по всей поверхности, как художник, завершающий свой шедевр.

Поставьте форму с пирогом в разогретую духовку и выпекайте в течение 20-25 минут, словно отправляя его в жаркое путешествие, где он превратится в кулинарный шедевр. Проверьте готовность зубочисткой: если она выходит сухой, пирог готов, словно успешно прошедший испытание.

Достаньте готовый пирог из духовки и дайте ему немного остыть в форме, словно давая ему время набраться сил перед выходом в свет. Затем аккуратно переверните его на блюдо и посыпьте сахарной пудрой, словно посыпая снегом горную вершину.

Наслаждайтесь каждым кусочком этого восхитительного яблочного пирога!

Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также: