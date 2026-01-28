Черная полоса, длинною в год: Василиса Володина назвала 5 знаков, которых ждут серьезные испытания в 2026 году

Астрологи не зря говорят о грядущих переменах, и 2026-й год обещает стать знаковым периодом трансформаций. Известный астролог Василиса Володина предрекает серьёзные испытания для представителей нескольких знаков зодиака, словно отправляя их в тренировочный лагерь для личностного роста. Речь не о череде сплошных неудач, а о времени, когда старые способы достижения целей перестанут работать, как сломанный компас в незнакомой местности. Под влиянием мощных планет Сатурн и Плутон многим придётся переосмыслить свои жизненные ориентиры, отношения и даже привычный образ мышления, словно сменить старую, тесную одежду на новый, более удобный костюм.

Для Овнов 2026 год станет своеобразной проверкой на соответствие заявленным амбициям. Сатурн, планета, олицетворяющая ограничения и ответственность, обоснуется в их знаке, словно строгий экзаменатор на важном экзамене. Это означает, что любое новое начинание будет тщательно взвешиваться с точки зрения долгосрочной перспективы. Неизбежны препятствия, вынуждающие искать нестандартные решения и отказываться от устаревших, неэффективных методов работы, как опытный альпинист, меняющий тактику при восхождении на сложную вершину. Володина советует Овнам запастись терпением и учиться действовать не напором, а стратегически, выстраивая чёткие планы, словно шахматную партию.

Водолеев ждут ещё более радикальные перемены. В их знак входит Плутон – планета глубоких трансформаций, открывая длительный период перерождения, подобно гусенице, готовящейся стать бабочкой. Давление может ощущаться извне: со стороны новых технологий, социальных изменений или реформ государственных институтов. Астролог советует не сопротивляться неизбежному. Лучше активно пересмотреть свою жизнь, избавиться от токсичных людей и отживших убеждений, словно очистить авгиевы конюшни, чтобы освободить пространство для нового, светлого и перспективного будущего.

Весы и Тельцы: испытания на прочность отношений и финансовая нестабильность

Весы столкнутся с испытаниями в сфере партнерских отношений. 2026 год проверит на прочность как личные, так и деловые союзы. Слабые связи могут разорваться, как гнилые нити, а в крепкие придётся вкладывать больше усилий, подкрепляя дипломатию чёткими договоренностями и обязательствами, словно строить надёжный мост через бурный поток. Володина рекомендует Весам меньше полагаться на слова и больше – на конкретные действия и юридические документы, выстраивая чёткую структуру важных связей, как опытный юрист, защищающий интересы клиента.

Тельцам в 2026 году следует проявлять повышенную бдительность в финансовых вопросах. Их ожидает нестабильность, требующая пересмотра отношения к деньгам и ресурсам, словно подготовка к экономическому шторму. Возможно, придётся избавиться от долгов или искать альтернативные источники дохода. Главный совет для Тельцов – адаптивность. Важно не столько копить, сколько инвестировать в развитие собственных навыков, позволяющих уверенно чувствовать себя в меняющихся обстоятельствах, словно моряк, умеющий управлять парусами при любом ветре.

Раки: битва с внутренними демонами

Раков вызовы 2026 года затронут в большей степени внутренний мир, чем внешние обстоятельства. Тревога и беспокойство могут исходить изнутри, обостряя старые страхи и проблемы со здоровьем, словно призраки прошлого, вырвавшиеся на свободу. Конфликты с близкими будут лишь отражением этой внутренней дисгармонии. Василиса Володина подчёркивает необходимость укрепления нервной системы. Возможно, стоит обратиться к психологу или практиковать релаксационные техники, словно посетить врача, чтобы вылечить застарелую болезнь. Главная задача Раков в этот период – научиться различать истинные чувства и надуманные страхи, как отличить сон от реальности.

Важно помнить, что, по мнению астролога, трудности 2026 года – не проклятие, а ценная возможность для личностного роста. Этот год потребует от этих знаков избавиться от всего устаревшего и ненужного, словно от балласта, чтобы двигаться вперед с обновлённой энергией. Сохранять спокойствие и анализировать происходящее – лучшая стратегия, чтобы пройти этот период с максимальной пользой и выйти из него обновленными и переродившимися.

