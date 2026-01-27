Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, на кого обрушился денежное цунами в 2026 году

По мнению российского астролога Тамары Глобы, в год Лошади удача в финансовых делах улыбнётся лишь тем, кто готов вкалывать, не покладая рук. Лёгких денег этот период не обещает, словно намекая, что сорвать куш, лёжа на диване, не получится. На протяжении всего года важно обдумывать вложения и оценивать риски, как опытный шахматист, просчитывающий каждый ход.

Судьба будет благосклонна к талантливым и трудолюбивым, как к старательным ученикам, получившим заслуженную награду. Чем больше препятствий преодолеет человек на пути к росту доходов и карьеры, тем щедрее и продолжительнее будет отдача от звёзд. По мнению астролога, в числе фаворитов хозяйки года окажутся три знака Зодиака: Львы, Весы и Скорпионы.

Лев

Царь Зодиака, по словам Глобы, один из самых удачливых в 2026 году. В движение придут сферы карьеры, как шестерёнки сложного механизма, а креативные идеи Львов будут вознаграждены весомым ростом доходов. Перспективы в этой области весьма радужные, словно солнце, проглядывающее сквозь тучи.

Апрель станет счастливым финансовым месяцем. Пусть для этого Львам придётся отправиться в дальний путь, который будет нелёгким, зато финансовые результаты превзойдут все самые смелые ожидания. В погоне за деньгами важно не забывать о близких, которые всегда помогут воплотить идеи и поддержат в трудную минуту, словно надёжный якорь в бурю.

Весы

Представителей воздушного знака ожидает год перемен. Весы окажутся в центре внимания во многих сферах жизни. Их дипломатичность и острый ум будут притягивать к ним людей, среди которых они смогут встретить надёжных партнёров, как ценные жемчужины в раковине. Весам захочется перемен, словно свежего ветра в парусах.

В том числе, в сфере финансов, которые не слишком радовали их в предыдущие два года. Лошадь поможет Весам, увлечённым своим делом, преодолеть проблемы и выведет их на новый профессиональный уровень, как опытный проводник через лабиринт. Даже если Весы решатся на смену деятельности, денежный успех не покинет их. Исключение – март, когда следует проявлять осторожность, как при переходе скользкой дороги.

Скорпион

Привычная активность и импульсивность помогут Скорпионам стать богаче, если они научатся ценить предложения судьбы, как драгоценные сокровища. У них есть все шансы войти в тройку самых удачливых знаков, если Лошадь увидит в них уверенность и продуманность в делах.

Многие предубеждения останутся в прошлом, как старые, ненужные вещи, а самая большая удача ждёт Скорпионов вдали от дома. Важно избегать ненужных рисков. Успешный период начнётся с февраля. Скорпионов ждёт финансовый успех и карьерный рост. Но им придётся принять контроль со стороны руководства, словно правила игры, которые не изменить.

Ранее сообщалось, что астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, чья жизнь в 2026 году перевернётся с ног на голову.

Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также: