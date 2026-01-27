Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

5 минут — и зимние сапоги перестали скользить: жена сказала, что это лучший мой подарок ей — эффект поражает

5 минут — и зимние сапоги перестали скользить: жена сказала, что это лучший мой подарок ей — эффект поражаетСоздано в Шедевруме

Её признание звучало искренне: она не чувствовала себя такой уверенной и комфортной ни в одной новой паре обуви. Речь шла о сапогах, старых друзьях, которые прошли с ней сквозь годы и километры. Однако у этой любимой пары обуви появилась коварная особенность: подошва, словно отполированный камень, стала идеально гладкой, превращая каждый выход на улицу в рискованный танец на льду.

Как вернуть любимым сапогам устойчивость: история одного спасения

Первой мыслью был проверенный годами способ: наждачная бумага, приклеенная к подошве. Вроде бы просто, но… Этот вариант казался слишком грубым, словно шрамирование: следы клея могли навсегда опорочить вид сапог. Двухсторонний скотч тоже отпал сразу. Это решение годилось разве что на пару-тройку выходов, как временная заплатка на прохудившейся шине.

Вдохновение пришло неожиданно, словно луч света в тёмной комнате. Вспомнилась противоскользящая самоклеящаяся лента, использованная однажды для обеспечения безопасности на ступенях крыльца. Эта лента, с абразивной поверхностью, напоминающей крупнозернистую наждачку, была достаточно тонкой и гибкой. Клеевой слой, словно когти геккона, крепко держался даже при перепадах температуры от сибирских морозов до южной жары (от -30 до +60 градусов). Это был шанс!

Операция "Антилёд": возвращаем сапогам сцепление с реальностью

Вся работа заняла немного времени и усилий:

  • Подошва была, словно перед хирургической операцией, тщательно вымыта и высушена.
  • Для достижения максимального сцепления поверхность обезжирили спиртом, словно подготавливая холст для картины.
  • Из рулона ленты отрезали две полоски нужной длины – всего 28 сантиметров на обе подошвы. Эти кусочки стали спасательным кругом для скользкой обуви.
  • Сняв защитный слой, ленту, словно пластырь, плотно прижали к наиболее проблемным участкам подошвы.

Эффект был заметен сразу. Супруга отметила, что сапоги перестали скользить, словно обрели кошачью грацию, а лента не доставляла никакого дискомфорта при ходьбе. Теперь на льду и снегу можно было чувствовать себя уверенно, как на суше. Единственный нюанс: в помещении на таких подошвах следует двигаться аккуратнее, чтобы не поцарапать паркет или ламинат.

Эта простая и бюджетная хитрость вернула к полноценной жизни любимую пару обуви, доказав, что иногда самые эффективные решения лежат на поверхности, словно неприметные сокровища, ждущие своего часа.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+