"Так и знал, что вы из России": как немцы точно определяют, что в квартире живут "наши люди"

На уровне народа тоже можно определить кто свой, а кто не совсем. Часто это обнаруживается невооружённым взглядом, особенно когда ты один русский и вокруг тебя все китайцы, например. Тут даже не надо ходить в ватнике, ушанке и с балалайкой наперевес, чтобы все видели, что ты не совсем китайский китаец.

Система опознавания "свой-чужой" есть у каждого народа и даже конкретного человека. Понятно, что на уровне семьи всегда можно отличить своего от не совсем своего. И хотя некоторые неверные мужья, застигнутые жёнами врасплох, пеняют на то, что... чуточку перепутал, всем всё ясно.

А что делать, когда ты попал в европейскую страну? Например, в Германию. Ведь не секрет, что мы и немцы (если не брать в расчёт классических арийцев) практически на одно лицо.

Думаете что тут же тебя примут за своего?

Как бы не так!

Можно выучить немецкий так, как его не будет знать ни один немец, можно одеваться как немец, можно даже вести себя как немец, но настоящие немцы будут моментально определять русского человека по его бытовым привычкам и поведенческим схемам.

Считаете, что такое невозможно?

Возможно!

Есть ряд признаков, по которым русского человека можно определить практически моментально. Мой однокурсник 15 лет назад уехал в Германию по какой-то там программе возвращения потомков. Немецкий он знал в совершенстве, на работу его брали, поселился в старом фонде. Через 3 дня к нему подходит полицейский и спрашивает:

- Как давно он из России переехал?

- Неделю... а что?

- Соседи жалуются на странного русского.

Его вычислили моментально. И такое произошло не только с ним, но и со всеми выходцами из России. Мы просто другие, и нас видно по поведению и быту.

1. Зимой приоткрыто окно. Год назад я уже писал про эту привычку русских людей. Приоткрытое окно зимой - нерушн рашн традишн. Нагреть комнату до духоты и приоткрыть форточку, чтобы было посвежее у нас в крови.

Немцы так не делают никогда, для них каждая граммулька тепла - на вес золота. И выпускать её на улицу - это буквально кидаться деньгами в форточку. И хоть немецкая статистика бодро рапортует, что плата за коммуналку не превышает в Германии 10% от месячного дохода среднего гражданина со средней зарплатой, повышение цен на энергию и тепло немцы ой как почувствовали.

Поэтому они предпочитают окна не открывать, а устраиваю т такую температуру в квартирах и домах, чтобы ТАМ было свежо.

2. Большие счета за отопления и коммуналку. Да, вы не ошиблись, если в соседних абсолютно одинаковых квартирах будет жить немец и русский, то у немца плата за пользование коммунальными удобствами будет примерно в 1,5 - 2 раза... ниже.

И вовсе не из-за того, что немцы платят меньше. Как звучит одна песня: мы в России народ простой... считаем, что если живём в квартире или доме, то должны жить с удобством. Поэтому воду не экономим. Утром встали - помылись, вечером пришли с работы - помылись. По дому ходим - везде свет горит. Отопление на всю катушку шпарит (при всё той же открытой форточке). Мы с детства привыкли, что минимально комфортная температура в жилом помещении +22.

Скажите не так?

Немцы считают, что зимой комфортная температура... +14. Они в квартире ходят в брюках с начёсом и свитерах. А про то, что моются они примерно 1 раз в... неделю, это знают все. Дезики у них в разы дешевле горячей воды.

3. К русским людям приходят гости. Соседство в Германии - святое дело. Ты должен дружить с соседями, знать их всех, приветливо здороваться, для галочки узнавать как дела, все ли живы, не собираются ли уйти на тот свет внепланово и всё в таком роде. Постояли 2 минуты, поулыбались и дер шлёп на работу.

Так принято.

Однако ни один немец не пустит своего соседа или даже друга в свой дом или квартиру. Их дом - их крепость. А для общения есть кафешки, рестораны, парки, спортклубы, секции и даже специальные соседские площадки, где можно тусануться всеми соседями, пожарить сосисоны, мяско, поесть традиционной капустки. Но в дом тебя не пустят никогда.

Есть немцы, в домах которых, их лучшие и закадычные друзья не были ни разу за всю жизнь!

Скучно и грустно!

У русских же заглянуть к друзьям на чай со своим тортиком - в порядке вещей. Поэтому если к соседу часто ходят незнакомые люди, это повод для соседей поинтересоваться, а что собственно происходит. И даже пожаловаться в полицию, как бы чего не вышло.

Именно поэтому, большинство русских...

4. Не контачат с соседями. Наши люди, встречаясь с соседями в Германии, ради галочки поздоровались, улыбнулись, натянув улыбку на лицо, и идут по своим делам. Для немцев это глубоко обидно и такое поведение они считают неуважением. Постоять с соседом 2-3 минуты и зажать несколько дежурных вопросов - для них практически обязанность.

Нашим же такая дежурная вежливость стоит поперёк горла. Мы более прямые: если человек нам нравится и мы дружим, то мы общаемся. Неискренность немцев в общении для русского человека сильно бросается в глаза.

Ещё хуже, если сосед - не очень как человек. Русские с такими предпочитают не общаться и даже не здороваются. Если враг - то враг. Немцы же, даже если своего соседа терпеть не могут, будут улыбаться своим интерфейсом в 2 раза шире и разговаривать дежурными фразами в 3 раза дольше.

Можете представить такую ситуацию у нас?

Если сосед - враг, то его сразу по всем известному маршруту посылают (с полной взаимностью).

5. Шумно по выходным. Причём понятие "шумно" для немцев часто выражается просто посмотреть телевизор на повышенной громкости или слишком громко пройтись по квартире.

Это в России можно по выходным долбасить перфоратором, делая второй год ремонт в своей берлоге, и вынося мозг соседям. В Германии же уже через15 минут за такой шум тебя оштрафуют.

Выходные для немцев - святой отдых. А отдыху не должно ничего мешать. И если над головой кто-то быстро ходит, читает или к нему пришли гости - это повод пожаловаться.

Дело может дойти до абсурда. Бабуля-соседка моего знакомого жаловалась на него в полицию, что по выходным он слишком часто пользуется туалетом и ей слышно, как он спускает воду.

Некоторые люди (причём сами немцы) настолько зашуганы соседями, что боятся чихать!

6. На окнах у русских людей всегда шторы + тюль. У немцев исключительно занавески на половину окна либо лёгкая тюль. Считается, если у тебя плотные шторы и ты завесил квартиру полностью, значит тебе есть что скрывать.

Немцы настолько бдят за спокойствием соседства, что многие на серьёзных щах бдят подсматривают за соседями. Особенно эти грешат пенсионеры, которым делать откровенно нечего.

7. Не сортируют мусор до первого штрафа. В Германии (в городах) очень трепетно относятся к сортировке мусора. У них может стоять 11... ОДИННАДЦАТЬ контейнеров для различного мусора. Даже обычное стекло, например, бутылки нужно класть в 3 различных контейнера в зависимости от цвета стекла. Пластик сортируется от 3-х до 5 типов контейнеров. Бумага тоже делится на 2 или 3 вида.

Ошиблись и выкинули не туда, или ещё хуже - вывалили всё в один контейнер, вас распнут. Причина - при обнаружении такого несортированного мусора, коммунальщики могут наложить штраф сразу на весь дом. Штраф будет прилично приличный от 2,5 тысяч до 50 тысяч евро.

И его раскидают на каждого жителя дома. Мало кто из соседей захочет такой подарок, поэтому многие пенсионеры бздят бдят за другими соседями, как бы кто чего не туда выкинул.

Как правило, русские люди такую сортировку считают идиотизмом и сортируют максимум по 2-3 категориям, за что сразу же получают предупреждение, в случае повтора - штраф, если не повлиял даже штраф - то выселение.

