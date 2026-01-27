Ученые поставили жирную точку: можно ли хранить хлеб в холодильнике - запомните раз и на всю жизнь

Фото из архива "ПроГорода"

Казалось бы, что может быть проще, чем сохранить свежесть продукта: охлади его. Холодильник - надёжный страж для молока, сыра и прочих деликатесов. Но почему этот трюк не срабатывает с хлебом? Готовы узнать секрет? Хранение батона в холодильнике, как нажатие кнопки самоуничтожения, превращает его в бездушный сухарь! Учёные провели исследования, словно детективы расследовали преступление, и вынесли вердикт: холодильник - злейший враг свежеиспечённого хлеба. Преступление и наказание: почему холод "мстит" хлебу?

Дело не в магии, а в чётких законах химии. Черствение хлеба - это не просто высыхание, а сложный процесс изменения структуры крахмала. Представьте: при выпечке гранулы крахмала, как губка, впитывают влагу и разбухают, превращаясь в маленькие шарики, делая мякиш мягким и эластичным. Но время неумолимо, и эти "шарики" начинают сжиматься, словно сдувающиеся воздушные шары, высвобождая влагу. Этот процесс, известный как ретроградация крахмала, достигает пика в диапазоне температур от 0 до +10 °C - то есть в тех самых комфортных условиях, которые предлагает холодильник. Получается коварный парадокс: желая уберечь хлеб от плесени, мы ускоряем его превращение в камень.