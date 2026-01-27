От этих 4 желаний нужно избавиться после 50 — и вторая половина жизни пройдет спокойно и счастливо: мудрость от Лао-Цзы

После 50 лет многие люди начинают задаваться вопросом: "А туда ли я иду?". Жизнь, словно река, несёт нас по течению, и часто оказывается, что большая часть времени уходит на погоню за призрачными желаниями, которые не приносят ни счастья, ни покоя.

Древнекитайский мудрец Лао-Цзы, словно опытный лоцман, указывает на четыре желания, от которых стоит отказаться во второй половине жизни, чтобы найти истинное благополучие. Это как избавить корабль от лишнего груза, чтобы он мог плыть быстрее и увереннее.