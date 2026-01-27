На моей кухне вся посуда блестит как новая: как мыть жирные сковородки без химии – этот способ обязана знать каждая хозяйка

Фото из архива "ПроГорода"

На профессиональных кухнях секрет сияющих сковородок не в дорогих чистящих средствах, а в простом, но эффективном способе. Повара, словно алхимики, используют сочетание соды, соли и кипятка, чтобы легко удалять жир даже с самых "уставших" сковородок. Вместо того чтобы тратить деньги на бытовую химию, в ресторанах создают раствор из двух столовых ложек пищевой соды, одной столовой ложки соли и стакана кипятка. Это как волшебное зелье для посуды. Этим раствором заливают дно сковороды или противня и ждут 5–10 минут. Жир начинает отступать. Если загрязнение сложное, ёмкость с раствором нагревают на плите до слабого кипения. Это как распарить лицо перед чисткой. Нагар начинает отделяться от поверхности сам собой. Затем поверхность обрабатывают жесткой щеткой или губкой. Жир уходит без особых усилий и резкого запаха.

Как это работает? Сода взаимодействует с жиром и кислотами, размягчая их. Это как если бы вы использовали растворитель для краски. Соль выступает в роли мягкого абразива: её мелкие кристаллы удаляют разрыхленный нагар. Это как деликатное скрабирование для поверхности сковороды. Горячая вода ускоряет эти процессы, помогая быстрее растворить жировую пленку и вымыть частицы загрязнений из пор металла. Это как горячий душ для посуды.