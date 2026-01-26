Логотип новостного портала Прогород
Поцелованные Святым Духом: Тамара Глоба назвала троицу знаков, которые получат благословение

Тамара Глоба, известный астролог, дала прогноз для россиян, в котором выделила три знака зодиака, отмеченных особой благосклонностью Святого Духа. По ее словам, именно этим знакам уготовано кардинальное улучшение жизни, наполненное удачей, радостью и процветанием. Разберем подробнее, что ждет счастливчиков.

Овен: Мощная волна свершений

Овнам стоит готовиться к взрыву энергии и вдохновения. Это период, когда можно смело браться за самые амбициозные проекты. Представьте, как будто перед вами открывается дверь в новую реальность, где все задуманное получается легко и быстро. Успех ждет Овнов как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Пора действовать решительно и не бояться брать на себя ответственность – звезды на вашей стороне.

Лев: Полный контроль над судьбой

Львы, прирожденные лидеры с харизмой, почувствуют усиление своего влияния на окружающих. Глоба предсказывает, что Львов ждет признание в обществе, уважение коллег и укрепление позиций на работе. Их авторитет возрастет, а голос будет услышан. Это время, когда Львы смогут проявить свои лучшие качества и добиться выдающихся результатов. Подобно солнцу, они будут освещать путь другим и вести за собой.

Стрелец: Навстречу истинному счастью

Стрельцы, вечные искатели приключений и мудрости, наконец-то смогут найти то, к чему так долго стремились. Глоба уверена, что именно сейчас Стрельцы смогут найти свое истинное предназначение и обрести долгожданную гармонию. Как будто компас наконец-то показывает верное направление, и Стрелец уверенно движется к своей мечте. Важно прислушиваться к своей интуиции и не бояться следовать зову сердца. Награда за упорство и стремление к знаниям не заставит себя ждать.

