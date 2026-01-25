Закинула черенки роз в этот раствор — корешки полезли щеткой: такой стимулятор и палку оживит

Заводские стимуляторы не всегда оправдывают ожидания, а порой и вовсе губительны для черенков. Но выход есть — приготовить безопасный и эффективный раствор своими руками.

Вам потребуется всего несколько доступных ингредиентов: таблетка аспирина, три капли сока алоэ и две чайные ложки натурального меда. Этот триумвират здоровья нужно растворить в литре воды, тщательно перемешать и дать настояться около 10 минут. Получится не просто раствор, а настоящий эликсир жизни для будущих растений.