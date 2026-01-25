Ковры на стене снова в моде - вот 3 причины, почему их надо вернуть в квартиры. Дизайнеры хлопают в ладоши от этой идеи

Казалось бы, ковер на стене — это реликт ушедшей эпохи. Но дизайнеры не спешат отправлять его в музей, а наоборот, возвращают в современные интерьеры. Причём, дело не в ностальгии, а в практической пользе, которую ковер может принести.

Три причины дать ковру второй шанс