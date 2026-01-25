Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

8 правил в магазине, которые соблюдают только культурные люди

8 правил в магазине, которые соблюдают только культурные людиФото из архива "Про Города"

Представьте себе: вы заходите в супермаркет после рабочего дня. Это не просто место, где берут продукты, это маленький мир, в котором переплетаются жизни разных людей. Кто-то спешит приготовить ужин, кто-то продумывает меню для праздника, а кто-то просто ищет вдохновение для новых блюд. В этом бурлящем потоке, уважение к окружающим – вот что делает наше общее пространство комфортным. Никто не вешает плакаты с "Кодексом вежливости", но мы чувствуем его в каждом тактичном действии.

Первое. "Не трогай руками, а смотри глазами": правило холодильника

Холодильник в магазине – это не просто шкаф, это как космический корабль, поддерживающий жизнь продуктов. Каждое лишнее открытие дверцы впускает теплый воздух, который, словно непрошеный гость, влияет на качество еды. Запотевшие упаковки, подтаявшее мороженое – это результат минутного любопытства. Вежливый покупатель сначала изучает товар через стекло: состав, срок годности, а затем, с уверенностью, открывает дверцу. Это значит беречь не только продукты, но и труд тех, кто следит за их свежестью.

Второе. Разговоры – вне прохода, или "Минутку внимания, у нас тут пробка!"

Встретить знакомого в супермаркете – приятная случайность. Но представьте, что коридор между полками – это узкая дорога, по которой едут "машины-тележки". Застряв посреди "трассы" для разговора, вы создаете пробку, вызывая недовольство других покупателей. Увидев друга, можно сказать: "Привет, давай выйдем, поболтаем!" Настоящая беседа заслуживает не компанию банок с консервами, а чашку кофе в уютном кафе.

Третье. Дети – рядом, а не "Торнадо" в продуктовом

Супермаркет – не Диснейленд. Ребенок, носящийся между тележками, хватающий все подряд или катающийся на тележке, рискует не только сам, но и создает хаос для других. Объясните детям, что магазин – это место для покупок, как библиотека – для чтения. Убедитесь, что они рядом и не мешают другим. Представьте, что каждый покупатель – это гость в большом доме.

Четвертое. Личное пространство – как "пузырь" вокруг каждого из нас

Представьте, что вокруг каждого человека – невидимый пузырь личного пространства. В супермаркете важно не нарушать чужие границы. Не стойте вплотную к другим в очереди, не заглядывайте в чужую тележку. Если кто-то пытается пройти, уступите дорогу. Уважайте этот "пузырь", и атмосфера покупок станет спокойной и комфортной.

Пятое. Помощь – это как "лайк" в реальной жизни

Увидели пожилого человека, которому трудно дотянуться до верхней полки, или маму с ребенком, которой нужна помощь с пакетами? Не стесняйтесь предложить свою помощь. Это простой жест, который может сделать чей-то день лучше. Это как "лайк" или "комментарий поддержки" в реальной жизни, создающий позитивную атмосферу.

Супермаркет – это зеркало нашего общества

Супермаркет – это не просто склад еды, это место, где мы учимся быть хорошими соседями. Следуя простым правилам, мы создаем комфортное пространство для всех. Вежливость начинается с мелочей: пропустить человека вперед, улыбнуться, предложить помощь. Именно из этих маленьких деталей складывается та атмосфера взаимопонимания и уважения, которая делает нашу жизнь лучше. Представьте супермаркет, где все вежливы и внимательны друг к другу. Разве не приятно делать покупки в таком месте?

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Читайте также:

    Популярное

    Последние новости

      Мы в социальных сетях

      Сетевое издание www.pg11.ru
      Учредитель: ООО "Город 11"
      Главный редактор: Ламбринаки А.В.
      Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
      тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
      тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
      progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

      Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

      Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

      Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

      «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

      Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
      16+