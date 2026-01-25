Нереальное счастье: Володина назвала главного везунчика ближайших 20 лет — достанутся все лавры
- 07:45 25 января
- Иван Скоробогатов
Согласно прогнозам астролога Василисы Володиной, у Тельцов наступает эпоха, которой позавидуют даже короли – период, наполненный истинным счастьем, и продлится это не меньше двух декад.
Володина утверждает, что за спиной Тельцов появятся могущественные союзники, словно ангелы-хранители, готовые всячески помогать в продвижении их дел и решении жизненно важных вопросов. Финансовый успех в таком случае не заставит себя долго ждать. Благосклонность фортуны принесет Тельцам не только материальное благополучие, но и уверенность в завтрашнем дне.
По словам Володиной, Тельцы смогут воплотить в жизнь самые дерзновенные мечты и приобрести то, о чём раньше даже боялись думать, подобно персонажу сказки, внезапно нашедшему волшебную лампу.
Володина называет Тельцов настоящими магнитами для удачи до конца этого года, словно их окружает аура везения. Если в прошлом жизнь Тельцов, словно старый автомобиль, шла с перебоями и скрипом, то теперь их ждет кардинальный поворот на 180 градусов, как круиз по океану после плавания в мутном пруду.
Астролог убеждена, что Тельцы получат возможность зарабатывать серьёзные деньги, достаточные для того, чтобы жить в своё удовольствие и исполнить большинство своих желаний. Их жизнь превратится в нескончаемый праздник, где каждый день приносит радость и новые возможности.
