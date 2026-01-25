Нереальное счастье: Володина назвала главного везунчика ближайших 20 лет — достанутся все лавры

Согласно прогнозам астролога Василисы Володиной, у Тельцов наступает эпоха, которой позавидуют даже короли – период, наполненный истинным счастьем, и продлится это не меньше двух декад.

Володина утверждает, что за спиной Тельцов появятся могущественные союзники, словно ангелы-хранители, готовые всячески помогать в продвижении их дел и решении жизненно важных вопросов. Финансовый успех в таком случае не заставит себя долго ждать. Благосклонность фортуны принесет Тельцам не только материальное благополучие, но и уверенность в завтрашнем дне.