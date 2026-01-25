Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Не только авто: чем еще разрешено управлять водителям с категорией B

Не только авто: чем еще разрешено управлять водителям с категорией BФото из архива "Про Города"

Водительское удостоверение категории "B" – самый распространённый тип водительских прав, словно универсальный ключ от дверей автомобильного мира. Однако многие водители даже не подозревают о том, что эти права дают им гораздо больше возможностей, чем просто управление привычным легковым автомобилем, словно нераскрытый потенциал, скрытый за знакомым фасадом. Давайте вместе исследуем скрытые возможности категории "B" и выясним, как максимально использовать этот "автомобильный бонус" в своей жизни.

Для получения водительского удостоверения категории "B", как и для любого серьезного достижения, необходима подготовка: обучение в автошколе и успешная сдача теоретического и практического экзаменов в ГИБДД, словно путь к вершине мастерства. Поскольку подготовка водителей в основном ориентирована на легковые автомобили, многие ошибочно полагают, что "B" позволяет управлять только ими. На самом деле, список транспортных средств, доступных водителям с категорией "B", гораздо шире и намного интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Современные пластиковые водительские удостоверения с отметкой "B" имеют дополнительные подразделы, словно секретные уровни в компьютерной игре, существенно расширяющие возможности любого водителя. Список разрешенных транспортных средств подробно указан на оборотной стороне удостоверения – своего рода "шпаргалка" для водителя. Конкретные допуски зависят от состояния здоровья водителя, но базовый набор позволяет управлять несколькими видами техники, что может оказаться полезным как в повседневной жизни, так и в профессиональной сфере или во время долгожданного отпуска.

Итак, какая же техника становится доступной для управления, если у вас есть права категории "B"?

Легковые автомобили: Пассажирские автомобили, максимальная разрешенная масса которых не превышает 3,5 тонны (что эквивалентно весу небольшого слона), и с количеством пассажирских мест не более восьми (помимо водительского). Это, безусловно, самый очевидный вид транспорта, которым можно управлять с категорией "B", словно "базовый комплект" любого водителя. Автомобили с прицепом: Категория "B" даёт право на буксировку прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг, без каких-либо дополнительных условий и разрешений (вес небольшой лодки или пары мотоциклов). Если же вы планируете буксировать более тяжёлый прицеп, необходимо убедиться в том, что общая масса автомобиля и прицепа ни в коем случае не превышает 3,5 тонны (помните про "слона"). Дополнительные привилегии, словно скрытые "бонусные уровни", о которых большинство водителей даже не подозревают:

Подкатегория "B1": Эта подкатегория дарит законное право на управление компактными трициклами и квадрициклами, максимальная масса которых не превышает 550 кг. Важно помнить: это относится только к моделям с автомобильным типом управления (руль-баранка), а не к мототранспорту с мотоциклетным рулём (для управления которым нужна категория "A"). Категория "M": Если у вас есть категория "B", вам автоматически разрешено управлять современными мопедами и лёгкими скутерами с двигателем объёмом до 50 кубических сантиметров и максимальной скоростью не более 50 км/ч – словно "мини-транспорт" для городских приключений.

Водительское удостоверение категории "B" – это не просто стандартное право управлять легковым автомобилем, а ключ к управлению широким спектром разнообразных транспортных средств, – словно "швейцарский нож" в арсенале водителя. Знание всех этих возможностей позволит использовать свои права максимально эффективно и, вероятно, откроет новые виды транспорта и перспективные возможности для работы и комфортного отдыха.

Экспертное уточнение: "При управлении любым транспортным средством, разрешённым с категорией "B", необходимо всегда соблюдать требования ПДД и учитывать особенности эксплуатации конкретного транспортного средства, а также возможные ограничения, связанные с вашим состоянием здоровья. Рекомендуется внимательно изучить техническую документацию и убедиться в наличии необходимых навыков и знаний для безопасного управления. Не забывайте о региональных и местных нормативных актах, которые могут устанавливать дополнительные требования к управлению определёнными видами транспортных средств”

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+