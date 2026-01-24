Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Египет уже не то, «распробовала» новый курорт: море в 2 раза дешевле - летим в мае

Египет уже не то, «распробовала» новый курорт: море в 2 раза дешевле - летим в маеСоздано в Шедевруме

Всего несколько часов полёта отделяют российскую столицу от мира, где африканская экзотика встречается с европейским комфортом. Тунис – страна, демонстрирующая гармоничный баланс между доступным отдыхом и богатейшим культурным наследием, словно шкатулка, наполненная сокровищами для каждого путешественника.

Для тех, кто мечтает о ласковом побережье, Тунис предлагает все условия: мягкий средиземноморский климат, протяжённые песчаные пляжи, словно бескрайние полотна золотого песка, и чистейшее море, искрящееся под солнцем. Курорты, такие как Сус, Хаммамет, Монастир, Махдия и остров Джерба, подобны оазисам, где комфортабельные отели предлагают широкий спектр услуг по вполне демократичным ценам. Пляжный сезон здесь начинается с приходом весны и продолжается до самой середины осени, а в ноябре морская вода всё ещё сохраняет приятное тепло, будто лето задержалось в гостях. Любителям активного отдыха стоит исследовать подводный мир возле острова Табарка, где расположен самый большой коралловый риф в Средиземном море – настоящее царство Нептуна с его обитателями.

Но Тунис – это не только пляжи, словно книга – это не только обложка. Это – страна с удивительным прошлым, ощутимым в каждом уголке. Руины Карфагена, когда-то могущественного города-государства, соперничавшего с самим Римом, поражают своим масштабом и позволяют соприкоснуться с историей, словно совершить путешествие во времени. Средневековые дворцы и старинные медины с узкими улочками и восточными базарами переносят в атмосферу восточных сказок, будто попадаешь в мир "Тысячи и одной ночи". Сиди-бу-Саид, бело-голубой городок, напоминающий греческие острова, очаровывает своим видом и спокойствием, как тихая гавань для уставшего путника. А поклонникам кинематографа стоит посетить Татуин, где проходили съёмки эпизодов легендарной саги "Звёздные войны", словно оказаться на другой планете.

Тунис – это уникальный микс африканской экзотики и европейского влияния, унаследованного со времён французского протектората, как изысканный коктейль, в котором смешались два разных мира. Яркие восточные рынки, манящие ароматами специй и сладостей, будто приглашают в увлекательное путешествие в поисках сувениров и необычных товаров. Традиционные хаммамы предлагают расслабляющие процедуры талассотерапии, использующие целебные свойства морской воды и водорослей, словно дары моря для красоты и здоровья. Французское влияние ощущается в архитектуре, культуре кофе и в кухне, где европейские традиции гармонично сочетаются с арабскими, как переплетение двух культур в одном блюде.

И всё это Тунис предлагает по весьма привлекательным ценам. Отдых здесь может оказаться более выгодным, чем на других популярных курортах Средиземноморья, при этом качество обслуживания и уровень комфорта остаются на высоте, словно получаешь больше за меньшую цену. В Тунисе вас ждут незабываемые впечатления, погружение в историю, культуру и природу, не нанося ощутимого удара по бюджету, как выгодная инвестиция в яркие воспоминания.

Тунис – это место, где каждый найдёт что-то интересное. Это гармоничное сочетание пляжного отдыха, исторических мест, уникальной культуры и доступных цен, что делает его привлекательным для самых разных категорий путешественников, словно радуга, сияющая во всём своём многообразии.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+