Египет уже не то, «распробовала» новый курорт: море в 2 раза дешевле - летим в мае

Создано в Шедевруме

Всего несколько часов полёта отделяют российскую столицу от мира, где африканская экзотика встречается с европейским комфортом. Тунис – страна, демонстрирующая гармоничный баланс между доступным отдыхом и богатейшим культурным наследием, словно шкатулка, наполненная сокровищами для каждого путешественника. Для тех, кто мечтает о ласковом побережье, Тунис предлагает все условия: мягкий средиземноморский климат, протяжённые песчаные пляжи, словно бескрайние полотна золотого песка, и чистейшее море, искрящееся под солнцем. Курорты, такие как Сус, Хаммамет, Монастир, Махдия и остров Джерба, подобны оазисам, где комфортабельные отели предлагают широкий спектр услуг по вполне демократичным ценам. Пляжный сезон здесь начинается с приходом весны и продолжается до самой середины осени, а в ноябре морская вода всё ещё сохраняет приятное тепло, будто лето задержалось в гостях. Любителям активного отдыха стоит исследовать подводный мир возле острова Табарка, где расположен самый большой коралловый риф в Средиземном море – настоящее царство Нептуна с его обитателями.

Но Тунис – это не только пляжи, словно книга – это не только обложка. Это – страна с удивительным прошлым, ощутимым в каждом уголке. Руины Карфагена, когда-то могущественного города-государства, соперничавшего с самим Римом, поражают своим масштабом и позволяют соприкоснуться с историей, словно совершить путешествие во времени. Средневековые дворцы и старинные медины с узкими улочками и восточными базарами переносят в атмосферу восточных сказок, будто попадаешь в мир "Тысячи и одной ночи". Сиди-бу-Саид, бело-голубой городок, напоминающий греческие острова, очаровывает своим видом и спокойствием, как тихая гавань для уставшего путника. А поклонникам кинематографа стоит посетить Татуин, где проходили съёмки эпизодов легендарной саги "Звёздные войны", словно оказаться на другой планете.