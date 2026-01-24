Эти четыре стрижки на среднюю длину сбросят сразу 7 лет – для женщин старше 40 лет

После сорока лет наступает период, когда хочется не просто идти в ногу со временем, а как будто слегка опережать его, играя с отражением в зеркале. Стрижка средней длины становится вашим верным союзником в этой игре. Удачно подобранная прическа способна не только скорректировать овал лица, но и вдохнуть жизнь в уставшие волосы, подчеркивая вашу уникальность вместо того, чтобы скрывать ее. Предлагаю рассмотреть четыре варианта, которые помогут вам почувствовать себя как минимум на семь лет моложе, будто по волшебству.

Боб-каре с мягкими слоями:

Представьте себе боб-каре, но не строгий и графичный, а мягкий и обволакивающий, как прикосновение шелка. Длина до плеч создает естественный объем и динамику, словно легкий ветерок играет в ваших волосах. Мягкие слои придают прическе легкость, воздушность и визуально делают волосы гуще, как будто вы только что вышли из салона после дорогостоящей процедуры.